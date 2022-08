Chodec Černý nečakal 14. miesto na „dvadsiatke“, výkon v závere považuje za nadľudský (foto+video)

Slovenský reprezentant v chôdzi Dominik Černý bol po sobotňajších pretekoch na 20 kilometrov na majstrovstvách Európy v nemeckom Mníchove spokojný s dosiahnutým časom 1:25:38 h. Obsadil vďaka nemu solídne 14. miesto v 29-člennom štartovom poli. Výsledok si cenil o to viac, že nedávno prekonal ochorenie COVID-19.

„Vzhľadom na všetky okolnosti som so štrnástym miestom i výkonom veľmi spokojný. Ak by však išlo všetko podľa plánu a nemusel by som sa do formy dostávať po prekonaní covidu, určite by som mal ambíciu skončiť v prvej desiatke. Štrnástu priečku som neočakával, pred štartom by som považoval za úspech čokoľvek do 20. miesta,“ zhodnotil Černý svoje mníchovské účinkovanie na webe Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Najlepšie umiestnenie od roku 2014

Majstrom Európy sa stal Španiel Álvaro Martín časom 1:19:11 h. Černý sa na konečné 14. miesto prepracovával z „dolných poschodí“.

Nakoniec zverenec trénerov Romana Benčíka a Ľuboša Machníka v banskobystrickej Dukle zaznamenal najlepšie slovenské chodecké umiestenie na „dvadsiatke“ na ME od roku 2014, keď Antonovi Kučmínovi patrila 20. priečka.

Finiš mu vyšiel

„Príprava nebola jednoduchá, v tempe 4:30 min na kilometer som sa postupne už cítil doma, ale v špeciálnom dvadsiatkárskom, čo je 4:10 – 4:15, som dokázal chodiť kilometer len s pauzami. Dnes som však v takomto tempe ´odšliapal´ celú dvadsiatku a v závere dokonca boli kilometre aj za 4:00, čo považujem z môjho pohľadu za nadľudský výkon. Finiš mi naozaj vyšiel. Na poslednom kilometri som mal pred sebou ešte Fína Havu, no on išiel ešte stále dosť rýchlo a jeho som už nestihol predbehnúť,“ dodal Černý.

Burzalová bola osemnásta

Po ňom bola na ženskej „dvadsiatke“ v akcii slovenská reprezentantka Hana Burzalová, ktorá si medzi 24 štartujúcimi vybojovala v daždi 18. priečku v sezónnom maxime 1:40:31 h. Zvíťazila grécka chodkyňa Antigoni Ntrismpiotiová, ktorá dosiahla čas 1:29:03 h.