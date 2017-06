Chodecký olympionik Anton Kučmín ukončil kariéru, tréner zdôrazňuje jeho mimoriadny výkon

BANSKÁ BYSTRICA 30. júna (WebNoviny.sk) – Dvojnásobný účastník olympijských hier (Londýn 2012 a Rio de Janeiro 2016), chodec Anton Kučmín ukončil dlhoročnú kariéru. Dôvodom sú pretrvávajúce zdravotné problémy a s tým spojená nemožnosť venovať sa naplno vrcholovému tréningu.

Od februárového sústredenia v španielskej Malage sa mu nedarilo dostať zdravotné komplikácie pod kontrolu. Tridsaťtriročný odchovanec dubnickej atletiky, ktorého trénoval Jozef Pavelka a neskôr v Dukle Juraj Benčík a Matej Spišiak, by mal zostať pri športe v štruktúrach VŠC Dukla Banská Bystrica.

“Pre mňa ako trénera je veľmi ťažké prijať fakt, že je koniec a už nikdy sa nestretneme na tréningu či pretekoch. Keď s niekym trávite toľko času – tréningy, sústredenia, preteky, prežívate spolu víťazstvá aj prehry – a potom príde takáto chvíľa, je to ťažké a smutné. Žiaľ, musíme to brať ako fakt. Tóno nám bude všetkým v tréningovej skupine chýbať,” zdôraznil Kučmínov kouč Matej Spišiak.

Jediný udržal krok s Tóthom

On i Kučmínov predošlý tréner Juraj Benčík vždy tvrdili, že talentovaný Dubničan bol dlhé roky jediný slovenský chodec schopný na tréningoch držať krok s olympijským víťazom na 50 km z Ria Matejom Tóthom.

“Viem, že Tóno urobil maximum, aby mohol ďalej súťažiť a aby sa dal zdravotne dokopy. Lenže už to nešlo a nakoniec férovo prišiel za mnou a povedal, že končí. Nechcel blokovať v Dukle miesto niekomu inému a takisto míňať zbytočne financie na prípravu,” zdôraznil Matej Spišiak.

Tomu zostane v súvislosti s jeho zverencom v pamäti najmä minuloročný osobný rekord 1:20:43 h na 20 km na pretekoch v Poděbradoch, čím sa zaradil na šiestu priečku slovenských historických tabuliek za osobnosti ako Tóth, Pribilinec, Blažek, Mrázek a Kollár. “Považujem to za mimoriadny výkon a pri všetkej úcte k mladým, Tónov výkon nebude na Slovensku ešte veľmi dlho prekonaný,” dodal tréner Spišiak.

Bude pokračovať v Dukle

Podotkol, že Kučmín sa často boril so zdravotnými problémami, a preto zo seba nedostal to, na čo naozaj mal. “Myslím si, že mohol dvadsiatku zvládnuť aj pod 1:20 h a vybojovať na vrcholných európskych či svetových podujatiach aj umiestenia v prvej osmičke. Bohužiaľ, tento cieľ už nikdy nenaplní. Na druhej strane som rád, že Tóno prejavil záujem pokračovať v Dukle a po dohode s riaditeľom Romanom Benčíkom našli spôsob, aby mohol kontinuálne pokračovať a pomáhať tejto organizácii. Verím, že aj preto jeho prechod z vrcholového športu do bežného života bude jednoduchší,” uzavrel Matej Spišiak.

Anton Kučmín štartoval na dvoch OH (2012, 2016), pričom lepšie skončil v Londýne, kde bol vo vtedajšom osobnom rekorde 1:22:25 h na 23. mieste. Štartoval aj na štyroch svetových šampionátoch, v Osake 2007 na 50 km a potom trikrát na 20 km (Dägu 2011 – 15., Moskva 2013, Peking 2015) a na dvoch majstrovstvách Európy na 20 km (2010 – 16., 2014).