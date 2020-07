Chodí po kútoch a do ničoho sa nestará. Matovič podľa Fica zanechal v Bruseli katastrofálny dojem

Úroveň zastupovania záujmov Slovenska na samite lídrov EÚ sa podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica výrazne znížila.

„Všetci sa ma pýtajú: preboha, to čo za šaša ste sem poslali? Nevie žiadny jazyk, chodí tu po kútoch, fotí sa s policajtmi, nič nevybavuje, do ničoho sa nestará. Nerozumieme, ako sa takto mohla znížiť úroveň zastupovania záujmov Slovenskej republiky na tak významnom samite, ktorý sa týka peňazí. A keď ide o peniaze, ide o veľa,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii Fico. Dojem, ktorý Igor Matovič zanechal v Bruseli, je podľa Fica čistá katastrofa.

Česi, Maďari a F4 rokovali

Strana Smer-SD si podľa slov Roberta Fica analyzovala závery summitu. A ak niekto uhral niečo na samite, tak to boli podľa neho Česi, Maďari a tzv. F4 (Dánsko, Rakúsko, Švédsko a Holandsko – pozn. red.), pretože rokovali.

Maďari a Česi napríklad dostanú viac peňazí, ako bolo pôvodne navrhnuté. Matovič sa nemal podľa Fica dištancovať od Poľska a Maďarska v tejto téme. „Takto sa susedia a dobrí priatelia neopúšťajú. Minimálne bolo treba s nimi rokovať,“ uviedol Fico.

Pôvodne malo byť 750 mld. eur rozdelených tak, že 500 mld. eur malo ísť na granty a 250 mld. eur na pôžičky.

Slovensko prišlo o stovky miliónov eur

Matovič podľa Fica ustúpil a výsledok je taký, že 390 mld. eur budú granty a 360 mld. eur budú pôžičky. Slovensko len tu prišlo podľa neho o stovky miliónov eur, ktoré mohlo dostať cez grantovú schému.

„Takto si to budeme musieť požičiavať,“ doplnil Fico. Slovensko by dokopy malo dostať približne 26,1 mld. eur. Ale 8 mld. eur bude Slovensko platiť podľa Fica ako odvody do rozpočtu EÚ a 5,1 mld. eur bude musieť dať ako príspevok na splatenie investičného úveru.

„Slovensko patrí do veľmi malej skupiny krajín, ktoré dostanú menej, ako bol pôvodný návrh,“ dodal Fico.