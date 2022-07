Chorvátska pevnina je s polostrovom Pelješac prepojená mostom, do Dubrovníka sa už nemusí ísť cez Bosnu

Chorvátsko v utorok otvorilo dlho očakávaný most, ktorý spája dve časti pobrežia krajiny oddelené úzkym pásom územia Bosny a Hercegoviny.

Mnohí Chorváti sa podľa agentúry AP v utorok ráno poponáhľali, aby boli medzi prvými, ktorí sa mohli prejsť peši po moste Pelješac, keď ho ešte pred večerným oficiálnym ceremoniálom a otvorením pre cestnú dopravu, sprístupnili pre chodcov.

Odpadli dve hraničné kontroly

Most dlhý 2,4 kilometra, ktorý spolufinancovala Európska únia (EÚ) a postavila čínska spoločnosť China Road and Bridge Corporation (CRBC), spája pevninské Chorvátsko s polostrovom Pelješac na juhu a poskytuje tak aj jednoduchší prístup do obľúbeného Dubrovníka.

Vyhýba sa pritom úzkemu pásu Bosny a návštevníci tak už nebudú musieť prechádzať dvomi hraničnými kontrolami medzi Bosnou a Chorvátskom.

Bosniaci projekt kritizujú

Európska únia v roku 2017 alokovala na výstavbu mosta 357 miliónov eur, čo pokrylo väčšinu nákladov v celkovej výške 526 miliónov eur.

Čínska spoločnosť China Road and Bridge Corporation (CRBC) v roku 2018 zvíťazila v medzinárodnom tendri.

Projekt si však vyslúžil kritiku od bosnianskych predstaviteľov, ktorí sa sťažovali na nedoriešené hraničné spory a tiež skutočnosť, že most podľa nich bráni vstupu na časť ich pobrežia.