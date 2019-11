Chorvátsko – Slovensko (kvalifikácia o postup na ME 2020 – online)

Slovenskí futbalisti hrajú v sobotu v Rijeke svoj predposledný zápas v E-skupine kvalifikácie o postup na ME 2020. Ich súperom sú Chorváti, ktorým v septembri na trnavskom trávniku podľahli vysoko 0:4. Od 18.00 sa v sobotu hrá v tejto skupine aj súboj medzi Azerbajdžanom a Walesom.

Kvalifikácia o postup na ME 2020 E-skupina (Rijeka) Chorvátsko – Slovensko hrá sa od 20.45 Góly:

Žlté karty: 0 – 0

Červené karty: 0 – 0

strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0) rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: C. Turpin – N. Danos, C. Gringore (všetci Franc.) Zostavy:

Chorvátsko:

Slovensko:

Situáciu v zamotanej E-skupine majú Slováci vo vlastných rukách, pretože prípadný plný bodový zisk proti reprezentantom Chorvátska aj Azerbajdžanu ich posunie na záverečný turnaj.

Zverenci trénera Pavla Hapala majú po šiestich dueloch na konte desať bodov a pozitívnym skóre 10:8. V konečnom zúčtovaní môžu ešte v tabuľke poskočiť na prvé miesto, ale aj spadnúť na štvrtú pozíciu. Úplnú istotu postupu, dokonca z prvej priečky, budú mať iba v prípade, keď zvíťazia v Chorvátsku a potom aj doma nad Azerbajdžanom. V takom prípade by zakončili kvalifikáciu so 16 bodmi, Maďari by sa dostali maximálne na 15 a Chorváti by zostali na 14 bodoch.

V prípade, že slovenskí reprezentanti v sobotu nezvíťazia v Rijeke, ich šance už budú stáť či padať na tom, ako zahrajú ďalší súperi.