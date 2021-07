Chorvátsko striktne kontroluje podmienky vstupu do krajiny, vyplnený formulár vám skráti čakanie

Chorvátsko v týchto dňoch striktne kontroluje všetky stanovené podmienky pre vstup do krajiny. Súčasne platné podmienky ostávajú v platnosti minimálne do konca júla, prípadne až do odvolania. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.

Pred vstupom do Chorvátska sa cestujúci zo Slovenska musia preukázať platným cestovným dokladom a tiež potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Vstup je možný aj s negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín, alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín.

Nezaočkovaných však na Slovensku čaká karanténa. „Pred cestou do Chorvátska odporúčame vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/priechodu cez hranice. Ak nebudete mať vyplnený formulár, je potrebné rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska,“ uvádza rezort diplomacie. Dodáva, aby cestujúci vyplnili všetky údaje správne.