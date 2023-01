Chorvátsky prezident kritizoval Európsku úniu za konanie proti Maďarsku, podľa neho blok prekračuje svoje právomoci

Chorvátsky prezident sa v piatok vyjadril, že snahy Európskej únie (EÚ), aby jednotlivé členské krajiny dodržiavali demokratické štandardy spôsobujú hrozbu rozpadnutia bloku. Zároveň pritom kritizoval snahy Únie finančne potrestať Maďarsko za údajné porušovanie zásad právneho štátu.

Zoran Milanović sa tak vyjadril počas tlačovej konferencie so svojou maďarskou kolegyňou Katalin Novák v Budapešti. Chorvátsky líder zopakoval maďarskú kritiku EÚ, podľa ktorej blok prekračuje svoje právomoci a táto nadmerná kontrola vraj urýchlila aj brexit a vyhnala z Únie Spojené kráľovstvo.

EÚ by sa podľa neho nemala stať „Spojenými štátmi európskymi“ a dodal, že konanie proti Maďarsku, ktorému zmrazili miliardy eur z eurofondov pre obvinenia z korupcie a obavy o právny štát, ohrozuje existenciu 27-členného bloku. „Dnes je to Maďarsko a zajtra to bude nejaká väčšia krajina, ktorá bude potrebovať lekciu,“ poznamenal tiež.