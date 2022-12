Chorvátsky stopér Gvardiol môže byť najdrahším obrancom v histórii, tvrdí jeho niekdajší kouč z Dinama Záhreb

Chorvátsky stopér Joško Gvardiol sa na futbalových majstrovstvách sveta v Katare zaradil medzi vychádzajúce defenzívne hviezdy svetového futbalu. Web španielskeho denníka Marca dokonca tvrdí, že 20-ročný zadák môže byť na šampionáte pokojne vyhlásený za najlepšieho obrancu na turnaji.

Rastie každým zápasom

Gvardiol sa v rôznych štatistikách medzi obrancami pohybuje na popredných priečkach, pričom najlepšie sa mu darí v čistom odoberaní lopty. Tréner ukrajinského Šachtaru Doneck Igor Jovičevič, ktorý Gvardiola viedol v Diname Záhreb, sa domnieva, že v súčasnosti hráč nemeckého RB Lipsko by sa mohol stať najdrahším obrancom v histórii.

Španieli majú po MS vo futbale 2022 nového trénera, Luis Enrique na lavičke skončil

„Bol ešte len v mládežníckom tíme, no už som videl, aký je dobrý, tak som ho stiahol do A-mužstva. Mal 16 rokov a už hral v druhej lige. Zvládol to. Rýchlo sme pochopili, že z neho bude špičkový stredný obranca. Nás, ktorí ho poznáme, už neprekvapuje viac ako tri roky. Na majstrovstvách sveta Joško rastie každým zápasom,“ povedal Jovičevič.

Budúcnosť v Premier League?

Mnohé médiá špekulujú, že Lipsko bude po MS v Katare pre Gvardiola pritesné a zamieri do niektorého z európskych veľkoklubov. Už dlhšie ho má na zozname jeho takmer menovec Pep Guardiola z anglického Manchestru City. Jovičevič však tvrdí, že Gvardiol má charakter ako Sergio Ramos a chcel by ho vidieť radšej v Reale Madrid.

Eden Hazard po neúspešných majstrovstvách sveta skončil v národnom tíme Belgicka

„Jeho osobnosť nezodpovedá veku. Má úplnú kontrolu nad hrou. Je to solídny a inteligentný obranca, ktorý dobre predvída a je veľmi silný v súbojoch. Povedzte mi meno iného 20-ročného obrancu s takými výkonmi a mentalitou, ktorý ma toľko potenciálu na zlepšovanie sa. Navyše, je ľavonohý a takých nie je veľa. Myslím si, že Lipsko zaňho pokojne môže pýtať aj 100 miliónov eur, čo by z neho urobilo najdrahšieho obrancu v histórii,“ zakončil Jovičevič.