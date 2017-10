Chránite vrahov, obvinila Rusko americká veľvyslankyňa v OSN

NEW YORK 24. októbra (WebNoviny.sk) – Rusko v utorok vetovalo rozhodnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) o predĺžení misie medzinárodných inšpektorov v Sýrii, ktorí mali určiť, kto bol zodpovedný za použitie chemických zbraní pri aprílovom útoku na Chán Šajchún. Veľvyslankyňa Spojených štátov v OSN Nikki Haley v súvislosti s utorňajším hlasovaním Rusko obvinila, že chráni vrahov.

Západné mocnosti tvrdia, že podľa všetkých dostupných informácií použili chemické zbrane proti vlastným občanom jednotky sýrskeho prezidenta Baššára Asada, ktorý sa tohto činu dopustil už aj v minulosti. Asad a Rusko ako jeho spojenec naopak trvajú na tom, že vládne sily iba zasiahli sklad chemických zbraní, ktoré v skutočnosti patrili opozičným silám.

Ochrana sýrskeho prezidenta

Podľa väčšiny odborníkov na chemické zbrane však také niečo ani nie je možné, keďže látky, ktoré mali byť podľa doterajšieho vyšetrovania pri tomto útoku použité, sa nesprávajú tak, že by sa samé uvoľnili pri výbuchu.

Podľa Haley Rusko svojím vetom iba chráni sýrskeho prezidenta Asada a nechce, aby sa svet dozvedel pravdu. „Toto je už dieviatykrát, čo Rusko ochraňuje Asada a jeho družinu vrahov tým, že blokuje Bezpečnostnú radu,“ vyhlásila americká veľvyslankyňa.

Rozhodnú o osude

Podľa ruského veľvyslanca v OSN Vasilija Nebenziu to nie je pravda. Rusko podľa neho chcelo iba to, aby sa o predĺžení misie medzinárodných inšpektorov v Sýrii rozhodovalo až po tom, ako predložia svoju prvú správu.

Podľa Haley je to však preto, že Rusko chce najprv vidieť, či inšpektori obvinia priamo Asada alebo nie, a až na základe toho chcú rozhodnúť o ich ďalšom osude. „Takto sa to ale nerobí. Nemôžeme si vyberať a určovať, kto je zodpovedný a kto nie, podľa toho, ako sa nám to hodí,“ odkázala americká veľvyslankyňa svojmu ruskému kolegovi.