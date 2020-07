Chris Froome by v Ineose hral len druhé husle a podľa Toma Boonena urobil dobre, že odišiel

Britský cyklista Chris Froome odchodom z tímu Ineos zvýšil svoje šance na rekordné piate víťazstvo na Tour de France. Myslí si to niekdajší skvelý belgický klasikár a dnes cyklistický expert Tom Boonen.

Podľa 39-ročného Boonena o štyri roky mladší Froome urobil veľmi dobre, že po takmer 11 rokoch odišiel z tímu, kde síce zažil najväčšie úspechy, ale v budúcnosti by hral iba druhé alebo tretie husle.

Boonen mal na mysli zdatných konkurentov v podobe ostatných dvoch víťazov Tour de France Gerainta Thomasa a Egana Bernala.

Múdre rozhodnutie

„Nie je to nerozumná zmena. Odhliadnuc od ostatných faktorov, Froome bude v novom tíme líder a podarí sa mu eliminovať konkurenciu. To v Ineose už reálne nebolo možné,“ povedal Boonen pre denník Het Laatste Nieuws, citoval ho na svojom webe aj odborný magazín Cyclingnews.

„Ineos bol pre Frooma dlhodobo dôveryhodné prostredie, ale dnes to už nie je o tom, že mu ostatní núkajú pozíciu lídra. On už nemôže súperiť s Bernalom a Thomasom, preto urobil múdre rozhodnutie,“ myslí si Boonen.

Zatiaľ čo tento rok sa na posunutej Tour de France (29. 8. – 20. 9.) očakáva tvrdý boj o víťazstvo medzi viacerými lídrami Ineosu a Jumbo-Visma, v budúcnosti môže byť najväčšou hrozbou pre britský supertím práve Froome.

Musí si však so sebou do nového družstva Israel Start-Up Nation vziať niekoľko veľmi kvalitných spolujazdcov, ktorí mu budú pomáhať. Aspoň takto to vníma multišampión dvoch veľkých monumentov Okolo Flámska a Paríž-Roubaix.

Neporovnateľne slabší tím

„Froome sa ocitne v neporovnateľne slabšom tíme, ale bude mať čas na to, aby okolo seba postavil komando. A čo je dôležité, má hĺbkové znalosti o tom, ako to na veľkých pretekoch funguje v Ineose. Z toho môže veľa vyťažiť. Neviem si ani len predstaviť, že do nového tímu nestiahne so sebou niekoho z Ineosu. Ak angažujete takého šampióna, musíte vziať aj niekoho k nemu. Potrebuje troch až piatich silných pešiakov,“ vysvetlil Boonen.

Držiteľ dvoch zlatých a celkovo piatich medailí z majstrovstiev sveta si nemyslí, že ak chce Froome v novom tíme uspieť, má kopírovať systém Ineosu.

„Existujú aj iné spôsoby, ako vyhrať Tour de France. Napríklad Bernal to vlani zvládol celkom potichu. Podstatné je, aby sa Chris vrátil do starej formy. Hoci o sebe vyhlasuje, že je už dobre pripravený, také ťažké zranenie, aké mal minulý rok, zvyknú zanechať na cyklistovi veľké stopy. A to bez ohľadu na vydarenú rehabilitáciu a tvrdý tréning,“ doplnil Boonen.