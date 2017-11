Chrissy Teigen a John Legend čakajú druhé dieťa, pochválili sa videom na Instagrame

BRATISLAVA 22. novembra (WebNoviny.sk) – Americký spevák John Legend a jeho manželka, modelka Chrissy Teigen, sa stanú dvojnásobnými rodičmi.

Tridsaťjedenročná rodáčka z Delty v Utahu sa s tehotenstvom pochválila prostredníctvom videa, ktoré zverejnila na službe Instagram. V ňom je vidno ich ročnú dcéru Lunu, ako hladí mamino bruško a hovorí, že je v ňom bábätko.

Tridsaťosemročný Legend a Teigen sa zasnúbili v decembri 2011 po štvorročnom vzťahu. Manželmi sú od septembra 2013. Lunu privítali na svete vlani v apríli.

it’s john’s! Príspevok, ktorý zdieľa chrissy teigen (@chrissyteigen), Nov 21, 2017 o 1:15 PST

John Legend

* vlastným menom John Roger Stephens, mal na konte dve demá, keď v roku 2001 stretol rappera Kanyeho Westa, ktorý mu pomohol presadiť sa v hudobnom priemysle.

Ešte pred vydaním debutového albumu Get Lifted (2004) na seba upozornil spoluprácami s viacerými interpretmi ako Jay Z, Alicia Keys či Lauryn Hill. Po spomínanom debute nasledovali sólovky Once Again (2006), Evolver (2008), Love In The Future (2013) a Darkness And Light (2016). Okrem toho vydal tiež štyri koncertné nahrávky, spoločný album s The Roots s názvom Wake Up! (2010) a podieľal sa aj na nahrávke Cruel Summer (2012) labelu G.O.O.D Music.

Na konte má desať cien Grammy a získal tiež Oscara a Zlatý glóbus za pieseň Glory, ktorú nahral s rapperom Commonom na soundtrack snímky Selma (2014). Okrem hudby sa venuje aj herectvu, predstavil sa napríklad vo filme La La Land (2016).

Christine „Chrissy“ Teigen

* debutovala v roku 2010 na titulnej strane plavkového vydania časopisu Sports Illustrated. O štyri roky neskôr sa pri príležitosti 50. výročia edície objavila na jej obálke spolu s Ninou Agdal a Lily Aldridge. Pre magazín pózovala aj v rokoch 2011, 2012 a 2013, pričom je aj v tohtoročnom čísle.

Predstavila sa tiež napríklad vo videoklipoch ku skladbám All Of Me či Love Me Now jej manžela Johna Legenda. Príležitostne sa venuje aj moderovaniu a herectvu. Je tiež autorkou kuchárskej knihy Lahodné pokušenia (2016).

Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.