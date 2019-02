Christián Jaroš nenastúpi proti Torontu v zápase NHL, dôvodom je jeho zdravotný stav

OTTAWA 6. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Ottawy Christián Jaroš s určitosťou vynechá stredajší duel zámorskej NHL proti Torontu. Dvadsaťdvaročný obranca od predchádzajúceho zápasu proti Detroitu netrénoval, pretože utrpel zranenie v dolnej časti tela.

Jeho stav budú v Ottawe vyhodnocovať na dennej báze, nemalo by však ísť o nič vážne. Informoval o tom generálny manažér Senators Pierre Dorion. Jaroš by nemal absentovať dlhšie ako do stretnutia proti Caroline, ktoré sa uskutoční 14. februára.

Rodák z Košíc odohral v aktuálnej sezóne za „senátorov“ 39 zápasov v zámorskej profilige so ziskom piatich bodov (1+4). Nazbieral aj 11 „mínusiek“ a 19 trestných minút. Jeden štart pridal aj na farme v Belleville.