Christiána Jaroša nahneval prístup New Jersey Devils, pozvánka do reprezentácie ho potešila

Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš nemá za sebou vydarenú klubovú sezónu. V zámorskej NHL dostal šancu hrať iba v jedenástich zápasoch v drese tímu New Jersey Devils, v ktorých nebodoval.

Keď ho „diabli“ koncom marca tohto roka poslali na farmu v AHL, rozhodol sa k rezerve nepripojiť a predčasne ukončil zmluvu na 800-tisíc USD. Dostal však pozvánku reprezentovať Slovensko na májovom svetovom šampionáte vo Fínku, ktorú prijal.

Naposledy hral v januári

„Veľmi ma potešil telefonát od šéfa zväzu Mira Šatana a následne aj od asistenta generálneho manažéra Ota Haščáka. Debatovali sme, či mám záujem hrať na MS vo Fínsku a moja odpoveď bola jasná – áno,“ povedal 26-ročný Košičan v rozhovore pre Nový čas.

Zatiaľ naposledy nastúpil na zápas ešte 26. januára proti Dallasu Stars. Odvtedy bol len zdravým náhradníkom a bez povšimnutia prešiel aj listinou nechránených hráčov. Aktuálne naberá kondíciu s ďalšími hráčmi v reprezentačnom minikempe, ktorý predchádza oficiálnej príprave na majstrovstvá sveta.

Jaroš sa vrátil k pôsobeniu v New Jersey, ktoré nedopadlo tak ako si predstavoval. „Som veľmi sklamaný a rozčarovaný. Prišiel som do Jersey s tým, že dostanem šancu a budem súčasťou prvého tímu. Neustále mi v klube hovorili, že mám byť trpezlivý, že moja šanca príde. Hoci som sedel hlavne na tribúne a odohral iba 11 zápasov, veril som, že sa tak stane, ale opak bol pravdou,“ priznal bronzový medailista z juniorských majstrovstiev sveta v roku 2015. Keď nedostal sľúbené príležitosti a Devils ho poslali na farmu, rozhodol sa klub opustiť.

Rozhodnutie nebolo z afektu

„Nebolo to žiadne rozhodnutie z afektu. Keby ma počas ročníka poslali na farmu a pendloval by som medzi nižšou ligou a NHL, tak to beriem. Ale keď mi stále hovorili, aby som vydržal, že budem hrať a potom nič, tak to naštve,“ dodal Jaroš, ktorý je teraz neobmedzeným voľným hráčom a môže sa rozhodnúť, kam povedú jeho ďalšie kroky.

V NHL odohral počas piatich sezón 94 zápasov základnej časti v dresoch klubov Ottawa Senators, San Jose Sharks a New Jersey Devils. Strelil v nich jeden gól a pridal 13 asistencií. Podľa jeho slov sa momentálne sústredí len na MS 2022.