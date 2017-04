Chronické žilové ochorenie: Nečakajte, kým bude neskoro a posvieťte si na zdravie vašich nôh

Bratislava, 26.4.2017 ( WBN/PR ) – Nebezpečné kŕčové žily nemusia byť vždy viditeľné. Niekedy ich môžete mať a vôbec o tom nemusíte vedieť. Preto posvieťte si na zdravie vašich nôh a včasnou prevenciou, či liečbou dajte STOP zápalovým procesom v žilách. Práve teraz máte jedinečnú príležitosť.

Pálivý či naopak chladivý pocit v nohách, bolesť, nočné kŕče, ťažké a opuchnuté nohy. Tieto symptómy nám prezrádzajú, že so zdravým našich nôh niečo nie je v poriadku. Ide totiž o prvé štádia chronického žilového ochorenia, ktoré sa objavujú asi u 20 % Slovákov. Tieto zo začiatku neviditeľné varovné signály môžu neskôr prerásť do závažnejšej formy žilového ochorenia. Mnohí z nás ich však zvyknú prehliadať. „I napriek tomu, že príznaky chronického žilového ochorenia sa lekári snažia dostať do povedomia verejnosti, potvrdilo sa, že až 82 % ľudí tieto príznaky ignoruje, podceňuje a považuje ich za normálne,“ hovorí angiologička prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Čo je chronické žilové ochorenie? (CHŽO)

Chronickým žilovým ochorením sa označujú rôznorodé chorobné stavy žilového systému dolných končatín s chronickým priebehom, ktorých pôvodnou príčinou je poškodenie žilovej steny. Nejde však len o vážnu zdravotnú komplikáciu, ale tiež o estetický a ekonomický problém, ktorým trpí takmer 80 % Slovákov. Spočiatku môže človek pociťovať len spomínané „ťažké nohy“, tlak v nohách, svrbenie, pálenie, nutnosť vykladať si nohy na stôl, príznaky sa zhoršujú v priebehu dňa, v letných mesiacoch, pri dlhom státí či cestovaní. Neskôr sa ukážu sieťové žily – metličky (teleangiektázie) alebo rozšírené drobné koncové žily, ktoré môžu prejsť do kŕčových žíl – varixov. Tie sa môžu skomplikovať zápalom, vznikom zrazeniny–trombu, ktorý môže viesť až k pľúcnej embólií a tiež prasknutím varixu a následným žilovým krvácaním! Nakoniec žiadna alebo neodborná liečba môže spôsobiť aj závažné poškodenie kože a podkožného tkaniva dolnej končatiny a môže vyústiť do vzniku otvoreného vredu predkolenia.

Komu hrozí chronické žilové ochorenie?

Medzi rizikové faktory CHŽO, ktoré nedokážeme ovplyvniť, patrí:

• dedičná predispozícia – varixy, vredy predkolenia, žilová tromboembólia či trombofília, ktoré sa objavili u blízkych príbuzných

• vek – so zvyšujúcim sa vekom riziko vzniku chronických žilových ochorení narastá, v kategórii viac ako 65 rokov troj až štvornásobne oproti 40-ročným

• ženské pohlavie – najmä počas obdobia prechodu (klimaktéria)

• tehotenstvo – (najmä opakované) a nárast hmotnosti počas neho; priberaniu sa prirodzene nedá vyhnúť, nárast však musí byť kontrolovaný

• väčšia výška – prináša väčší tlak vnútri žíl, ťažší transport krvi proti gravitácii

• prekonaná žilová trombóza – chorobný vznik krvných zrazenín v srdci a cievach (najťažšie formy chronickej žilovej nedostatočnosti majú osoby, ktoré v minulosti prekonali na dolných končatinách žilovú trombózu, najmä ak nebola včas a správne liečená)

Medzi rizikové faktory, ktoré môžeme zmeniť, patrí:

• nadváha a obezita

• nedostatok pohybu, dlhé sedenie, státie, ale aj neprimeraná svalová záťaž – nesprávne posilňovanie, silové športy a časté zdvíhanie ťažkých bremien, chôdza po mestskej dlažbe

• nedostatok vlákniny, častá zápcha – na cievy v podbrušku a slabinách pôsobí vnútorný tlak, ktorý sťažuje činnosť žíl

• nevhodné oblečenie a obuv – najmä tesná spodná bielizeň a obuv na vysokých opätkoch

• horúce prostredie – spôsobuje neprirodzené roztiahnutie cievneho systému a zvýšenú záťaž na jeho funkčnosť

• fajčenie – vedie k zužovaniu a oslabovaniu stien ciev

• časté pridlhé sedenie počas cestovania alebo na toalete – zhoršený prietok krvi v žilách nôh v kombinácii so zvýšeným vnútrobrušným tlakom pri defekácii

• užívanie antikoncepcie alebo hormonálna liečba

Ako liečiť chronické žilové ochorenie?

Najskôr treba upraviť životosprávu a životný štýl: „Po rodičoch sme nezdedili len predpoklad k vzniku varixov, ale aj zlé spôsoby života, ako sú nesprávna životospráva, málo pohybu, sedavý spôsob života, nevyhovujúca strava, vedúca k zápche,“ hovorí prof. MUDr. Štvrtinová a dodáva: „Zlozvyky, alebo odbornejšie rizikové faktory, sú pravdepodobne dôležitejším faktorom ako dedičnosť, pretože vplývajú nielen na vznik CHŽO, ale predovšetkým na jeho vývoj do vyšších štádií.“

V prvých štádiách ochorenia pomáha kompresívna liečba pomocou sťahujúcich obväzov a pančúch. Medzi efektívne metódy patrí tiež medikamentózna protizápalová liečba liekmi na predpis od odborníkov, ktorá je vhodná od skorých štádií a pôsobí súčasne na tri dôležité oblasti chronického žilového ochorenia: na žilový systém, lymfatický systém a mikrocirkuláciu.

V prípade, že vzniknú kŕčové žily, je potrebné ich ošetriť chirurgicky. „Aj vďaka včasnej diagnostike a skorej medikamentóznej liečbe klesá počet pacientov v najvyšších štádiách potrebujúcich chirurgický zákrok,“ tvrdí MUDr. František Žernovický, cievny chirurg: „Aj keď je operačný výkon potrebný, netreba sa obávať a odkladať ho zbytočne na neskôr. Dnes v 95 % prípadov vieme chirurgiu varixov riešiť bezbolestne, jednodňovou chirurgiou, bez rezu a celkovej anestézy. Pacient je po výkone mobilný, odchádza domov a na druhý deň môže ísť do práce.“

K chirurgickému zákroku treba pristupovať s rozvahou

MUDr. Žernovický však zdôrazňuje, že k chirurgickým výkonom, ktorý vykonáva chirurg v prostredí operačnej sály, je potrebné pristupovať s rešpektom a rozvahou. Nie každý pacient s varixami potrebuje nutne výkon odstraňujúci veľkú skrytú žilu, to znamená radikálnu operáciu. Je to štep, ktorý nosíte stále pri sebe a jedného dňa vám môže zachrániť život, alebo končatinu. MUDr. Žernovický prirovnáva situáciu k stomatologickému ošetreniu: „Nikto nežiada o vytrhnutie chorého zuba, ale o jeho záchranu. Platíme drahé stomatologické procedúry, ktoré zachránia chorý zub na pár rokov a na druhej strane si spokojne necháme odstrániť veľkú, alebo malú skrytú žilu a stratíme vhodný štep na celý život. Práve toto je dôvod k rozvahe, k uváženej stratégii koho, ako a kedy operovať a koho ešte možno liečiť liekom a kompresiou alebo miniinvazívnou chirurgiou. 36% pacientov, ktorí majú diagnostikovaný reflux – spätný tok do veľkej skrytej žily – nemusí podstúpiť radikálny chirurgický výkon, nakoľko ich koncové chlopne sú funkčné. Práve týchto 36% pacientov nemusí stratiť hodnotný biologický materiál a môžu byť liečení liekom v kombinácii so špecifickou miniinvazívnou procedúrou.“

VeinViewer – najnovšia metóda na Slovensku

V Bratislave a vo Zvolene nedávno Vo nedávno po prvýkrát predstavili VeinViewer – najnovšiu metódu vizualizácie žíl prostredníctvom infrakamery, ktorá premieta žilový systém v reálnom čase priamo na kožu. „Identifikuje žilu ktorá spôsobuje rozvetvené metličky a umožní nám cielene ju ošetriť. Žily predstavujúce kozmetický problém sa dajú najefektívnejšie riešiť synergiou lasera, sklerotizácie a pôsobením chladu. Vďaka chladeniu je žila zúžená a samotný zákrok nebolestivý. Do vizualizovanej prívodnej žily sa ľahko vpichuje sklerotizačný roztok a na záver sa zasiahne laserom špeciálnej vlnovej dĺžky,“ spresňuje princíp metódy Cryo-Laser-Sclerotherapy cievny chirurg MUDr. Štefan Munka: „Je to efektívna a bezpečná metóda odstraňovania žiliek bez nežiadúcich reakcií a nutnosti nosenia kompresívnych pančúch.“

Odhaľte chronické žilové ochorenie včas

Prevencia, či včasné odhalenie CHŽO je pre úspešnosť liečby veľmi dôležitá. „Ak chodí pacient pravidelne na preventívne prehliadky k svojmu praktickému lekárovi, ten vie v rámci nej zhodnotiť celkový stav pacienta, vrátane rodinnej, pracovnej anamnézy a rizikových faktorov. Neraz sa pacienti sami nesťažujú, ale keď lekár položí cielené otázky týkajúce sa príznakov, ktoré môžu signalizovať toto ochorenie, sú prekvapení a odpovedajú kladne. Nasleduje vyšetrenie dolných končatín v stoji a v ľahu pohľadom a pohmatom. V prípade akéhokoľvek štádia CHŽO všeobecný lekár odporučí liečbu a návštevu odborníka, s ktorým spoločne stanovia komplexný a účinný liečebný postup, ako aj odporúčania na zmenu životného štýlu,“ upozorňuje na dôležitosť prevencie všeobecná lekárka MUDr. Diana Ganajová.

Nenechajte si ujsť príležitosť a posvieťte si na zdravie vašich nôh

Ak vám záleží na zdraví vašich nôh, venujte im pozornosť, ktorú si zaslúžia. V mesiacoch máj až júl sa môže dať každý z vás preventívne, alebo ak už pociťuje príznaky chronického žilového ochorenia, vyšetriť odborníkmi v pojazdnej ambulancii, ktorá zavíta do 46 slovenských miest.

Všeobecný lekár a angiológ budú počas tour pripravení, v čase od 9.00 do 18.00 hod. poradiť, vyšetriť, diagnostikovať a odporučiť správnu liečbu.

Viac informácií o chronickom žilovom ochorení, ako aj presné termíny a mestá, do ktorých príde pojazdná ambulancia (autobus), nájdete na www.opuchnutenohy.sk.