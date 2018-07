Chsieh Su-wej sa na Wimbledone postarala o senzáciu, vyradila svetovú jednotku Halepovú

LONDÝN 7. júla (WebNoviny.sk) – Tretí tenisový grandslamový turnaj sezóny vo Wimbledone je po sobote už bez štyroch najvyššie nasadených hráčok.

Po vyradení Dánky Caroline Wozniackej, španielskej obhajkyne triumfu Garbine Muguruzovej a Američanky Sloane Stephensovej sa s All England Lawn Tennis and Croquet Clubom rozlúčila aj najvyššie nasadená Rumunka Simona Halepová.

Nevyužila mečbal

Dvadsaťšesťročná víťazka tohtoročného Roland Garros v sobotu prekvapujúco v 3. kole nestačila na Taiwančanku Chsieh Su-wej, ktorej za 140 minút podľahla 6:3, 4:6, 5:7. Jedinou zástupkyňou top 10 svetového rebríčka vo Wimbledone zostáva už len česká sedmička „pavúka“ Karolína Plíšková.

Halepová za stavu 5:3 v treťom sete podávala na víťazstvo, ale Chsieh Su-wej jej vzala servis premenením tretieho brejkbalu. V nasledujúcom geme mala favorizovaná Rumunka k dispozícii mečbal, ale nevyužila ho. Potom prišla znovu o vlastné podanie a za stavu 6:5 Chsieh Su-wej využila hneď prvú šancu na ukončenie zápasu.

Najväčšie víťazstvo v kariére

„Toto je najväčšie víťazstvo v mojej kariére a prvé nad svetovou jednotkou. V prvom sete to bolo tesné, ale druhý som už vyhrala. V poslednom dejstve som zaostávala o dve hry, ale bojovala som ďalej, snažila sa sústrediť na svoju hru a pomohlo to. Na kurte sa snažím cítiť uvoľnene. Ak by som nebojovala, nepostúpila by som. Som veľmi šťastná,“ povedala Chsieh Su-wej pre BBC.

Práve s Halepovou sa v osemfinálovom 4. kole podľa očakávaní mala stretnúť Slovenka Dominika Cibulková, ktorá v sobotu zdolala Belgičanku Elise Mertensovú za 74 minút 6:2, 6:2.