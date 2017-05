Chudoba ohrozuje na Slovensku čoraz viac ľudí

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) – Rizikom chudoby bolo v minulom roku ohrozených 12,7 percenta obyvateľov Slovenska, teda 670 tisíc osôb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast o 0,4 percentuálneho bodu, resp. o 30 tisíc ľudí. Hranicu rizika chudoby jednočlennej domácnosti predstavuje 4 171 eur ročne, mesačne tak ide o sumu takmer 348 eur. V roku 2015 bola táto hranica na úrovni 4 158 eur za rok. Vyplýva to z dvanásteho zisťovania EU SILC 2016, ktorého výsledky vo štvrtok prezentoval Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Najviac ohrození boli nezamestnaní

Ako na tlačovej besede uviedla generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková, najviac ohrození chudobou boli vlani nezamestnaní, a to až 48 percent z nich, čo je medziročný nárast o 2,5 percentuálneho bodu. Z pohľadu typu domácností sú to viacpočetné domácnosti s tromi a viac nezaopatrenými deťmi (34,8 %) a osamelí rodičia najmenej s jedným dieťaťom (33,6 %). Oproti roku 2015 stúplo riziko chudoby u domácností s tromi a viac deťmi, a to o 1,9 percentuálneho bodu. Indikátor miery rizika chudoby je pre jednotlivé krajiny počítaný vo vzťahu k ich národným hraniciam chudoby.

Najvyššiu mieru rizika chudoby za vlaňajšok vykázal Prešovský kraj, kde bolo 18,6 % ľudí ohrozených rizikom chudoby. Nasleduje Banskobystrický kraj (15,3 %), Nitriansky kraj (14,60 %), Žilinský kraj (14,10 %) a Košický kraj (13,80 %). Najlepšie na tom boli Trnavský kraj (9 %), Trenčiansky kraj (7,8 %) a Bratislavský kraj (5,4 %).

Zapojených bolo šesťtisíc domácností

Aktuálne údaje zo zisťovania EU SILC 2016 sú okrem Slovenska zatiaľ k dispozícii z troch krajín EÚ. Rizikom chudoby bolo za minulý rok v Lotyšsku ohrozených 21,8 % populácie, v Maďarsku 14,5 % a vo Fínsku 11,60 % obyvateľov.

Zisťovanie sa realizuje vo všetkých 28 členských krajinách Európskej únie. Výberové zisťovanie sa na Slovensku uskutočnilo v apríli až máji minulého roka formou terénneho zberu dát cez dotazníky v náhodne vybraných domácnostiach. Do zisťovania bolo zapojených približne 6 tisíc domácností vo viac ako 500 obciach na Slovensku. Výberové zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach EU SILC, ktoré podáva komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach, sa na Slovensku realizuje od roku 2005.