Chýba nasadenie a túžba po víťazstve, pustil sa tréner Országh do hráčov po ďalšej prehre Slovana

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) – Hráči Slovana Bratislava prišli v utorok aj o matematickú šancu na postup do play-off v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

Okrem strát bodov a série prehier trápi „belasých“ aj slabé nasadenie hráčov. Niektorí na ľade nebojujú dostatočne a ďalší to nedokážu zatiahnuť aj za nich.

Poriadne kritické slová do vlastných radov nasmeroval po utorkovej domácej prehre s Čeľabinskom (0:2) kapitán Michal Sersen a zdupľoval ich tréner Vladimír Országh.

„Dnes v našej hre chýbalo veľmi veľa vecí. Ako keby si nikto neuvedomoval, že sme poslední v tabuľke. Ako keby to niektorých nehnevalo. Pár chalanov tu chce nechať dušu, ale ďalší sú tu akoby len na to, aby dohrali sezónu. To sa nemôže stať. Mali sme veľmi málo svetlých okamihov. Napríklad proti Jekaterinburgu ako top tímu z východnej vetvy, tak sme sa aj za nepriaznivého stavu tlačili do bránky a bojovali. Dnes tu bol papierovo slabší súper, aj keď hlavne v defenzíve absolvoval dobrý zápas, ale absolútne nám chýbal základ. Je to túžba presadiť sa a byť lepší ako súper,“ povedal po zápase hlavný kouč Slovana.

Ťažká situácia

Vladimír Országh si na pozápasovej tlačovke nedával servítku pred ústa.

„Tréneri aj lídri kabíny to skúšame po dobrom aj po zlom. Mali sme aj intenzívnejšie tréningy, niektorí hráči majú viac priestoru na ľade a iní menej. Niektorí už sedeli aj na tribúne. Je to ťažká situácia. Prehrávame a čím ďalej, tým viac nám to zväzuje ruky. Nasadenie a túžba po víťazstve by mali byť automatické, tu sa nikomu nemusíme doprosovať, aby tu nechal srdce. Tu hrá KHL, tu hrá za Slovan a za ľudí, ktorých chodí na štadión stále menej. To je absolútny základ, o ktorom by sme sa nemali ani baviť,“ poznamenal Országh.

Kormidelník „belasých“ následne jedným dychom pokračoval: „Niektorí hráči si asi neuvedomujú, že takú šancu, akú majú tu, v inom klube KHL nikdy nedostanú. Pripadá mi to tak, ako keby si niektorí hráči nevážili túto príležitosť. V prvom rade je to záležitosť nás trénerov, pretože my sme zodpovední za tím. Potom sú tu hráči, ktorí to odvádzajú na ľade. Pre nás musí byť každý zápas sviatok, ale bohužiaľ to tak nie je.“

Chýbajú rozdieloví hráči

V utorok Slovan nepremenil ani jednu z ôsmich presiloviek, aj to bolo dôvodom prehry s Traktorom.

„Od začiatku sa sezóny trápime v presilovkách. Možno nám chýbajú nejakí rozdieloví hráči, ale mali sme osem presiloviek a musíme to tam nejako pretlačiť. Pozitívom je, že sme neinkasovali v oslabeniach. Dali sme však najmenej gólov v lige. Keď nevyužijeme početnú výhodu, tak nemôžeme vyhrať,“ priznal tréner „belasých“ Vladimír Országh si pri opise situácie v Slovane pomohol prirovnaním.

„Stačí, keď v každej lajne sa ‚vezie‘ len jeden hráč, tak to je ako stroj s nefungujúcimi súčiastkami, Taký stroj sa veľmi skoro rozpadne. Nemáme hráčov, ktorí by to vzali na seba a dali napríklad hetrik. Ak chceme byť úspešní, tak musíme mať 22 hráčov, ktorí pôjdu na maximum v každom zápase. Keď niektoré súčiastky nefungujú, tak táto liga to neodpustí. Toto nie je extraliga, kde spravíte päť chýb a možno dostanete gól. Tu vám top tímy dajú pri piatich chybách štyri, priemerné tímy tri a ostatné mužstvá dva góly. Pokiaľ budeme mať slabšie články a hráčov, ktorí sa vezú, tak nemáme šancu,“ dodal.