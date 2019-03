Chýbajúce pracovné sily možno hľadať aj medzi Rómami, tvrdí splnomocnenec vlády Ábel Ravasz

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 28. marca (WebNoviny.sk) – Chýbajúce pracovné sily možno podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza hľadať aj medzi Rómami. Informoval o tom na tlačovej konferencii po stretnutí so zástupcami samospráv a organizácii. Spolu s Mariánom Valentovičom, generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, hovorili aj o možnostiach financovania aktivít v oblastiach zlepšenia zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných.

Jedným z nástrojov, ako znížiť štatistiku dlhodobo nezamestnaných, sú aktivačné práce. „Aktivačná činnosť sa ukázala ako flexibilný nástroj, ktorý vie zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z marginalizovaných skupín a často predstavuje odrazový mostík k dlhodobému zamestnaniu,“ uviedol Ravasz na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala v Spišskej Novej Vsi, okrese, v ktorom ku koncu februára evidovali 1 896 dlhodobo nezamestnaných.

Existuje veľká rezerva

V posledných rokoch sa vytvorilo aj niekoľko nových nástrojov k zvyšovaniu zamestnanosti Rómov, čo prispelo aj k zlepšeniu ich životnej situácie.

„Takú vysokú mieru zamestnanosti marginalizovaných skupín, ako máme teraz, sme už dlho nemali. Musíme však konštatovať, že v tejto oblasti stále existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v zahraničí,“ vysvetlil Ravasz.

Prehĺbením spolupráce úradu splnomocnenia s ústredím práce sa podarilo ovplyvniť aj legislatívne zázemie a vylepšiť tak podmienky aktivačnej práce. Podľa Valentoviča až 80 percent všetkých finančných prostriedkov z národných projektov smeruje k týmto skupinám. „Nástrojov na podporu zamestnanosti je veľmi veľa. Od 1. apríla sa mení novela Zákona o hmotnej núdzi, kde poberateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorý sa zamestná, dostane príspevok ku mzde vo výške 120 eur počas celého roka, doteraz to bolo len pol roka, a následne ešte ďalší polrok sumu 63 eur. Vieme prispievať na prípravu zamestnanca, na dochádzku do práce, v niektorých prípadoch i na samotnú mzdu od 50 až do výšky 95 percent celkovej ceny práce v závislosti od regiónu,“ doplnil Marián Valentovič.

Úspešný príklad aktivačných prác

Inšpiráciou pre samosprávy má byť podľa splnomocnenca Ravasza nový zborník Dobrá prax aktivačnej práce, ktorý dnes predstavili. „Aktivačná práca sa môže robiť zle, ale aj dobre, a my sme vyzbierali dvadsať príkladov úspešnej a inovatívnej aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa čím viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných,“ povedal. Jedným z úspešných príkladov aktivačných prác je ich využitie v rámci miestnej komunity, sociálnych služieb, miestnych poriadkových služieb či obnova štôlne Dionýz v obci Drnava pri Rožňave, kde aj formou aktivačnej činnosti vybudovali nový rekreačný areál. Ďalším príkladom je obnova kultúrnych pamiatok.

„Môžem naozaj objektívne povedať, že aktivačné práca majú význam nielen sociálny, ale v konečnom dôsledku aj z pohľadu zamestnanosti. Úspešnosť umiestnenia do zamestnania po aktivačných prácach je zhruba 22 percent,“ doplnil Marián Valentovič, podľa ktorého je aktivačná činnosť jedinečným nástrojom budovania pracovných návykov u znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Ku koncu februára bolo na Slovensku dlhodobo nezamestnaných 65 365 občanov, znamená to, že sú bez práce dlhšie ako rok, z toho 1 896 v okrese Spišská Nová Ves. Menšie obecné služby tu vykonáva 241 občanov.