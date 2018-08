Chyby na európskej scéne sa trestajú gólmi, vraví tréner Ševela po zápase Slovana s Rapidom

VIEDEŇ 17. augusta (WebNoviny.sk) – Tesné víťazstvo 2:1 v minulotýždňovom prvom dueli na Pasienkoch dávalo futbalistom ŠK Slovan Bratislava reálnu šancu pobiť sa o postup do play-off Európskej ligy UEFA 2018/2019 s 32-násobným rakúskym šampiónom Rapidom Viedeň.

„Belasí“ však vo štvrtkovom odvetnom stretnutí na súperovej pôde veľmi skoro dostali prvý gól a napokon im po prehre 0:4 zostali už len oči pre plač. S účínkovaním na kontinentálnej klubovej scéne sa rozlúčili v treťom predkole a sen „belasých“, dostať sa po sezónach 2011/2012 a 2014/2015 tretíkrát do hlavnej skupinovej fázy Európskej ligy, zostal nesplnený.

Chlieb sa lámal v druhom polčase

„Z našej strany nebol dobrý vstup do zápasu. Očakávali sme, že Rapid môže na nás vybehnúť a bude sa snažiť čo najskôr streliť gól. Chceli sme aj preto hrať jednoduchšie a čo najďalej od vlastnej bránky. Už v 3. min sme však po chybe v rozohrávke inkasovali gól. Potom prišli náznaky šancí, Moha mohol vyrovnať, nepodarilo sa mu to. Aj súper však mal príležitosti na skórovanie. V prvom polčase hral značne agresívne, niektoré zákroky boli až hraničné,“ uviedol na štvrtkovej pozápasovej tlačovej konferencii tréner Slovana Bratislava Martin Ševela a pokračoval v hodnotení:

„Chlieb sa lámal v druhom polčase, keď sme mali za stavu 0:1 dve stopercentné šance. Také sa musia na európskej scéne premieňať, ak chcete dosiahnuť dobré výsledky. Keď sa tak nestane, protivník vás potrestá. Chceli sme byť nebezpeční cez našich krídelných hráčov Čavriča a Mohu, tí boli dobre bránení. Postupom času sme museli zariskovať, zmenili sme štýl našej hry – na troch obrancov. Rapidu sa otváral priestor a z toho vyplynuli tri góly, ktoré strelil v závere. Či už prehráte 0:2, 0:3 alebo 0:4, v konečnom dôsledku je to jedno. Stálo nás to tak či tak postup do ďalšej fázy. Prehra nás mrzí, mali sme v odvete iný cieľ – zvíťaziť, ale nebolo nám to dopriate.“

Mrzeli ho aj iné skutočnosti

Kormidelníka Slovana okrem výsledku a prehry o štyri góly mrzeli aj iné skutočnosti. „Domáci nás potrestali za chyby, boli školácke. Vo Fortuna lige ich protivník často nepremení, na európskej scéne áno. Zlyhali sme aj v efektivite. Z takých príležitostí, aké sme mali, musíme streliť gól. Mrzí nás to, pretože Rapid Viedeň bol hrateľný protivník. Ak by sme premenili šance, mohlo to byť iné. Kvalita Rapidu však bola inde ako je to u mužstiev v slovenskej lige, a to sa prejavilo.“

Celkové skóre z dvoch meraní síl vyznelo pre Rapid 5:2. „Je to zraniteľné. Nezodpovedá to priebehu oboch zápasov. Boli úseky, keď bol lepší Rapid, v iných sme zasa mali navrch my. Kľúčový bol druhý gól, za stavu 0:2 sme však mohli znížením na 1:2 ísť do predĺženia. Museli sme riskovať, príležitosti sme však nepremenili. V závere sme už pri našom vabanku inkasovali ešte dva razy,“ poznamenal ďalej Martin Ševela, ktorý zároveň vyzdvihol konfrontácie s kvalitnými protivníkmi:

„Potrebujeme čo najviac takýchto ťažkých zápasov. Chalanom to môže len pomôcť v ich napredovaní. Nemajú toľko priestoru a času ako v najvyššej slovenskej súťaži, sú nútení hrať vo vysokom tempe, rýchlejšie rozmýšľať, pracovať s loptou a reagovať na situácie.“

Vedenie odmietlo navýšiť počet vstupeniek

Allianz Stadion s kapacitou 28 000 miest sa vo štvrtkovom odvetnom dueli 3. predkola Európskej ligy nezaplnil do posledného miesta. Miestny hlásateľ oznámil, že zápas sledovalo na tribúnach 17 800 divákov. Chýbali priaznivci Rapidu, ale aj Slovana – tí však nie iba vlastnou vinou.

Vedenie Rapidu spolu s rakúskou políciou totiž odmietlo žiadosť ŠK Slovan o navýšenie počtu vstupeniek z pôvodnej „tisícky“ na 1500. Bratislavský klub už informoval, že pošle oficiálnu sťažnosť na Európsku futbalovú úniu UEFA, keďže z rakúskej strany nebolo splnené pravidlo o pridelení piatich percent vstupeniek z celkovej kapacity štadióna.

V sektore hostí pri štvrtkovej odvete bolo napokon približne 600 fanúšikov „belasých“, spôsobili to však údajne aj „prísnejšie“ kontroly osobných áut na slovensko-rakúskych hraniciach i v blízkosti štadióna. Časť fanúšikov Slovana, ktorá chcela byť účastníkom odvetného stretnutia, sa na Allianz Stadion nedostala. Vedenie, hráčov i fanúšikov Slovana sklamalo rozhodnutie rakúskej polície aj o zrušení špeciálneho vlaku, ktorý mal dopraviť priaznivcov „belasých“ na štvrtkový odvetný zápas do Viedne.

Fanúšikom nebolo dopriate prísť

„Futbal sa hrá pre ľudí, chcú mať z toho radosť a emócie. Spoliehali sme sa aj na väčšiu podporu našich fanúšikov, ale boli tam veci, s ktorými sa my nestotožňujeme,“ aj na túto tému sa vyjadril po štvrtkovej odvete na tlačovej konferencii tréner ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela a pokračoval:

„Našim fanúšikom nebolo dopriate prísť nás podporiť v takom hojnom počte, v akom chceli. Podľa mojich informácií boli až prehnané kontroly na hraniciach i pred štadiónom, diváci sa na zápas nedostali. Rakúska polícia zrušila špeciálny vlak s našimi fanúšikmi, o ktorom vedela dva týždne. Stalo sa tak dva či tri dni pred odvetným zápasom, to je nemysliteľné. Veď tí ľudia už mali zakúpené lístky. Vlak by zastal 300 metrov od štadióna Rapidu a naši priaznivci by sa bez problémov presunuli do svojho sektora. Pred týždňom sme v Bratislave radi privítali fanúšikov Rapidu, ktorí sa správali slušne a prišli podporiť svoj tím. To isté sme aj my očakávali teraz v odvete z rakúskej strany. Vzťahy by mali byť také, že si budeme navzájom priať a nie robiť si napriek. Podpora z nášho sektora by určite bola silná. Možno by sme dokázali zvrátiť priebeh zápasu tak, ako sme to dokázali pred týždňom v domácom prostredí. Ďakujem tým fanúšikom, ktorí prišli a boli v hľadisku, ale aj tým, ktorí sa nedostali na štadión, prípadne im bolo znemožnené prísť do Viedne.“