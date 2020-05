Chystá sa Deň detí, aký tu ešte nebol

PROGRAM POTEŠÍ DETI, MLÁDEŽ AJ RODIČOV.

Celé podujatie bude ZADARMO ONLINE na www.detskyfest.sk a bude tlmočené do slovenského posunkového jazyka

Organizátori Detského festivalu spoločne s generálnym partnerom, spoločnosťou Kaufland vymysleli na Deň detí veľké prekvapenie – online detský festival. „Všetci by sme sa už chceli socializovať a spoločne zdieľať radosť a nadšenie v detských tvárach, tak ako tomu býva na našich festivaloch v Bory Mall, Eurovea, či v minulom roku prvýkrát aj v prešovskej Eperii. Situácia nám to zatiaľ nedovoľuje, a tak sme prišli spoločne s naším generálnym partnerom na to, ako deťom ich ĎEN „D“ tento rok urobiť nezabudnuteľným aj napriek zákazu verejných masových podujatí. Keďže nemôžu prísť deti a rodičia za nami, priletíme my do ich domovov, záhrad, detských izieb, či obývačiek“, zhodli sa organizátori podujatia Peter Pukalovič a Radoslav Augustín

Foto: Kaufland

11 HODINOVÝ ONLINE KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL

V nedeľu 31. mája prinesie Kaufland Detský festival všetkým rodinám na Slovensku krásny darček k „MDD“. Od 8:00 do 19:00 budete môcť na stránke www.detskyfest.sk sledovať, ako sa budú koncerty obľúbených detských interpretov striedať so zaujímavými aktivitami a na záver si vychutnať hviezdnu čerešničku na torte v podobe koncertu pre mládež a dospelých. No ale poďme po poriadku. Pozrime sa, čo nám organizátori Kaufland Detského festivalu pripravili.

Foto: Kaufland

Tešiť sa môžete na:

SPIEVANKOVO

Zdravé varenie s medvedíkom Kuniboo

Smejka a Tanculienku

Cvičenie so Sport Kids Academy

FÍHA Tralala so skupinou BABY BAND

Hry a súťaže s Hot Wheels a Barbie

PACI PAC

Kreatívne dielne s detskými časopismi Včielka, Adamko a Zornička a Miss Slovensko 2017 Hanka Závodná

Teáter Komika

Školu tanca – naučíme sa Kuniboo Turbodance s Tani Tani s Nely z Tanečnej školy pre deti La Portella

Tárajka a Popletajku

Kúzelníka Petra Šesták

Fifa a Vierku

Foto: Kaufland

Na záver festivalu čaká všetkých účastníkov hviezdny koncert pre mládež a rodičov, ktorý vám prinesie obľúbený raper a taktiež otec Kali. Toto všetko ONLINE A ZADARMO ako darček k MDD už 31. mája 2020 online na www.detskyfest.sk a u nás na Facebooku Kaufland Detský festival. Podujatím a mnohými súťažami v prestávkach vás budú sprevádzať moderátori Veronika Hatala a Richard Vrablec. Celé podujatie bude tlmočené do reči nepočujúcich a užiť si ho teda budú môcť aj detičky aj s problémami sluchu👂🏻. Tlmočenie zabezpečí tlmočník slovenského posunkového jazyka Maroš Sovák.

Foto: Kaufland

Viac Informácii na http://detskyfest.sk/alebo na sociálnych sieťach Kaufland Detský festival.

Podujatie Kaufland Detský festival vám prinášajú agentúry Be Cool a 8P spoločne s generálnym partnerom spoločnosťou Kaufland.

Tešíme sa na vás.

Foto: Kaufland

