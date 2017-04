Chystáte sa do Budapešti? Pozor na plánovaný štrajk vodičov MHD

BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenské ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje na plánovaný štrajk vodičov MHD v Budapešti. Vodiči mestských autobusov, trolejbusov, električiek a metra budú štrajkovať 18. až 20. apríla a od 24. do 28. apríla.

Ako sa uvádza na internetovej stránke rezortu diplomacie, v týchto termínoch bude mestská hromadná doprava premávať len vo veľmi obmedzenom režime alebo vôbec. Zároveň upozorňujú, že sa nevylučuje ani možnosť rozšírenia štrajku na ďalšie dni. Štrajk sa týka prepravcov BKV/BKK Zrt, netýka sa napríklad prepravcu HÉV.

Prvý deň štrajku bude zabezpečená doprava tak, že každú hodinu bude premávať 60 percent dopravných prostriedkov, avšak od druhého dňa až do ukončenia štrajku bude premávať 66 percent denného priemeru dopravných prostriedkov do 18:00. Po osemnástej hodine do 6:00 nasledujúceho dňa MHD v Budapešti premávať nebude.