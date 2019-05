Chystáte sa dovolenkovať v Turecku? Prečítajte si 10 zaujímavostí o tejto krajine!

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Čas letných dovoleniek sa nezadržateľne blíži a ak ste si vybrali na tento rok Turecko s hlavným mestom Ankara, určite vás potešíme nasledujúcimi desiatimi zaujímavosťami o tejto krásnej turisticko-dovolenkovej krajine. Ešte len zvažujete a túžite navštíviť Turecko, alebo inú exotickú destináciu? Kliknite si web www.exotickedovolenky.sk, kde si možno rezervovať z pohodlia vášho domova najlepšie exotické zájazdy!

1. Turecko leží na dvoch kontinentoch

Určite viete, že časť krajiny (presne 3 percentá) leží v Európe a časť zase v Ázii. Najväčšie, no nie hlavné mesto Istanbul je bod, kde sa spájajú tieto dva kontinenty. Európu v Áziu rozdeľuje prieplav Bospor. Ak sa sem chystáte na dovolenku, tak si môžete vybrať destináciu pri jednom zo štyroch morí, ktoré Turecko obmývajú.

2. Turecká káva alebo čaj

Káva sa do Európy dostala práve z Turecka a názov „turek“ nie je spochybniteľný. Káva sa v Turecku pripravuje v špeciálnej kovovej nádobke. Nebuďte prekvapení, ak sa stretnete so spôsobom prípravy kávy, ktorý musí prejsť trojitým vykypením. Čo vás však prekvapí je množstvo čierneho čaju, ktoré sa v krajine pije. Ide o pravidelný rituál kedykoľvek počas dňa a ku každému jedlu.

3. Turecká riviéra

Všetky známe turecké letoviská ako Alanya, Antalya a Side sa nachádzajú v oblasti známej ako Turecká riviéra v juhovýchodnej časti Turecka, kde väčšinu roka svieti slnko a sezóna trvá pol roka. Ide o pobrežie Stredozemného mora, na ktorom sú krásne hotely. Nachádza sa tu aj najkrajšia pláž krajiny, Kleopatra Beach.

4. Víza

Na to, aby ste si užili párdňovú dovolenku v Turecku, nepotrebujete dopredu žiadne víza. Dostanete takzvané víza pri príchode do krajiny. Ak sem cestujete na maximálne deväťdesiat dní, nemáte vízovu povinnosť, no je nutné mať platnosť pasu päť mesiacov po opustení Turecka.

5. Pamukkale

Pamukkale je mesto známe vďaka svojim minerálnym termálnym prameňom, ktoré sú zapísané v prírodných pamiatkach UNESCO. Ide o kaskádovité travertínové terasy, ktorými steká voda plná kalcia. Tieto bazény sú biele a voda úplne priezračná.

6. Hagia Sofia

Hagia Sofia je v súčasnosti múzeum, ktoré sídli v centre Istanbulu. Stavba je známa najmä tým, že bola postavená už v šiestom storočí a pôvodne slúžila ako kostol a neskôr ako mešita. Často je zamieňaná za Modrú mešitu, ktorá je tiež v Istanbule a má pomenovanie na základe modrého obloženia vo vnútornej sieni. Na rozdiel od Hagie Sofie ešte stále slúži ako mešita. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však chce tento chrám opäť zmeniť na mešitu.

7. Najzdravšia kuchyňa na svete

V domácej kuchyni si pochutnáte na skvelom kurati a baranine pripravovanej na uhlíkoch. Nechýba veľa zeleniny a skvelá uvarená ryža. Väčšina populácie je moslimskej, takže nečakajte bravčovinu. Zrejme najznámejším jedlom je kebab. Pochutnáte si na mäkkých kockách lukum obalených v rôznych príchutiach. Nezabudnite na cukrovú bombu z lístkového cesta, baklávu!

8. Turecké kúpele

Známe turecké kúpele, ktoré sa nazývajú hammam, nájdete všade na svete, no tie s ozajstnou atmosférou len priamo tu! Aká by bola dovolenka v Turecku, keby ste si neoddýchli v tradičných kúpeľoch? Ide o parné kúpele v kombinácii so saunou a masážou. Pri týchto procedúrach sa vám dostatočne otvoria póry a masážou s drsnejšou rukavicou odstráni stará pokožka. Prídete z dovolenky ako znovuzrodení!

9. Trója nie je len legenda

Aj napriek tomu, že sa známa Trója z Homérových príbehov až do 19. storočia považovala za legendu, tak existuje, a to práve v Turecku. Ak ste milovníkmi histórie, nevynechajte ju na svojich cestách.

10. Ararat

V Turecku sa nachádza aj biblická hora Ararat, kde sa podľa príbehu spojili všetky jazyky a kam sa až dostala Noemova archa. Hora má 5 137 metrov nad morom.

