Chystáte sa vycestovať do Brazílie? Turisti sa zrejme budú musieť preukazovať očkovacími certifikátmi

Sudca brazílskeho najvyššieho súdu v sobotu rozhodol, že všetci cestujúci prichádzajúci do krajiny sa musia preukázať dokladom potvrdzujúcim očkovanie proti koronavírusu. Rozhodnutie Luísa Roberta Barrosa musia na budúci týždeň posúdiť všetci 11 sudcovia najvyššieho súdu.

Sudcovo rozhodnutie napáda miernejšie pravidlo vlády prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý je oponentom povinného očkovania proti koronavírusu. Vláda v utorok oznámila, že ľudia prichádzajúci do Brazílie nemusia mať certifikát o očkovaní, ale musia absolvovať päťdňovú karanténu.

Antivakcinačná turistika

Barroso však v rozhodnutí o žalobe strany REDE uviedol, že sledovanie karantén tisícok cestujúcich by bolo príliš náročné a ohrozilo by to Brazílčanov. „Hrozba propagovania antivakcinačnej turistiky v dôsledku nepresnosti predpisov, ktoré poukaz vyžadujú, predstavuje bezprostredné riziko,“ uviedol sudca.

Bolsonaro argumentuje, že ľudia podporujúci používanie očkovacích certifikátov chcú obmedziť slobody obyvateľov. „Kde je naša sloboda? Radšej zomriem, než stratím svoju slobodu,“ vyhlásil brazílsky prezident v utorok.

Druhý najvyšší počet úmrtí na svete

Od začiatku pandémie v Brazílii zomrelo na ochorenie COVID-19 viac ako 616-tisíc ľudí, čo je druhý najvyšší počet na svete. Pandémia však v ostatných mesiacoch oslabila a sedemdňový priemer v smrtnosti sa blíži k 200 úmrtiam za deň.

Mnohé brazílske mestá, medzi nimi i Rio de Janeiro, však pre obavy z nového šírenia koronavírusu zrušili alebo obmedzili plánované novoročné oslavy.