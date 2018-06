Chytil som Messiho penaltu, filmovému režisérovi v bránke Islandu sa na MS vo futbale splnil sen

MOSKVA 16. júna (WebNoviny.sk) – Ešte pred piatimi rokmi vytrvalo tvrdil: „Som v prvom rade režisér. Je to ťažká práca, k trénovaniu sa dostanem každý deň až po sedemnástej hodine.“ Tieto slová pred časom vyriekol brankár islandskej futbalovej reprezentácie Hannes Thór Halldórsson.

Tridsaťštyriročný rodák z Reykjavíku v sobotňajšom stretnutí D-skupiny majstrovstiev sveta v Rusku (14. júna – 15. júla) prispel k nečakanej remíze „Strákarnir okkar“ s Argentínou (1:1). Svoj výborný výkon korunoval v 64. min, keď zlikvidoval pokutový kop kapitánovi „Albiceleste“ Lionelovi Messimu.

„Doma som veľa času strávil tým, že som sledoval, ako Messi kope penalty. Podľa toho som si vyhodnotil, kde by ju asi tak mohol kopnúť. Mal som cítenie, že by mi to proti nemu mohlo vyjsť a podarilo sa,“ skonštatoval islandský brankár podľa oficiálnej stránky Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Stál za zrodom videoklipu

Vo svojej vlasti bol dlho známejší ako režisér než futbalista. Stál dokonca za zrodom videoklipu Never Forget, ktorý reprezentoval Island na speváckej súťaži Eurovízia v roku 2012. V tomto období však nastal v jeho živote významný zlom.

Rozhodol sa skúsiť šťastie vo futbale a zamieril do Nórska. Prvá anabáza mu až tak nevyšla, za Brann Bergen odchytal iba jeden zápas a vrátil sa do vlasti. V roku 2014 však podpísal kontrakt s iným nórskym klubom Sandnes Ulf, neskôr chytal FK Bodö/Glimt aj holandskom Nijmegene. V súčasnosti pôsobí v dánskom tíme Randers FC.

Island pred dvoma rokmi pri premiére na ME vo Francúzsku dokráčal až do štvrťfinále, keď v osemfinále vyradil Anglicko (2:1). Teraz pri debute na scéne „mundialu“ ozbíjal 2-násobného majstra sveta.

„Chytil som pokutový kop Messimu a splnil sa mi tým sen. Navyše som tak prispel k zisku bodu, ktorý môže mať pre postup zo skupiny kľúčový význam,“ netají Halldórsson smelé ambície Islanďanov.

Favorit šampionátu

Ich kouč Heimir Hallgrímsson mal z dosiahnutého výsledku veľkú radosť. Priznal, že Argentínu stále považuje za jedného z favoritov šampionátu.

„Je to veľký úspech pre Island, ba fantastický. Očakávam, že Argentína sa dostane ďaleko na týchto majstrovstvách sveta. Majú veľký talent na ofenzívu, preto sme im nechceli dať veľa priestoru na akcie. Napriek tomu si súper utvoril niekoľko šancí. Aj my sme chceli viac využiť voľný priestor, ale bez lopty sa nám hralo ťažko,“ vyhlásil 51-ročný odborník.

Lionel Messi nepremenil štyri z ostatných siedmich penált, ktoré na súťažnej úrovni zahrával. V zápase sa prezentoval 11 streleckými pokusmi, ale nepotykal si s koncovkou.

Po 28 rokoch opäť nevyhrali

„Messimu sa nehralo dobre, keďže Islanďania precízne bránili. Nemohol nájsť na ihrisku dostatok priestoru, ktorý potreboval. Aj po remíze veríme vo vlastné schopnosti a máme na to, aby sme uspeli,“ poznamenal po stretnutí argentínsky kouč Jorge Sampaoli, ktorý na minulom šampionáte pred štyrmi rokmi v Brazílii viedol Čiľanov.

Argentína nezvíťazila vo svojom úvodnom zápase na MS premiérovo po 28 rokoch. Na šampionáte v Taliansku 1990 prekvapujúco nestačila na Kamerun (0:1).

„Nie je to najlepší pocit, chceli sme vyhrať. Urobili sme pre to všetko, ale nepodarilo sa nám to. Prvé zápasy na MS nie sú ľahké. Je to však iba začiatok turnaja. Nebol to náš deň, ale nesmieme klesať na duchu,“ povedal argentínsky defenzívny stredopoliar Javier Mascherano. Hráč čínskeho klubu Che-pej China Fortune nastúpil v sobotu už na svoj 144. zápas za Argentínu. Odpútal sa tak od doterajšieho rekordéra v tomto smere Javiera Zanettiho (143).