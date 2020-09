Rozhodkyni, ktorú Djokovič v zápase US Open „zostrelil“ loptičkou, sa vyhrážajú smrťou

Čiarová rozhodkyňa Laura Clarková z amerického štátu Kentucky sa po zásahu loptičkou z rakety Novaka Djokoviča z minúty na minúty stala jedným z najznámejších ľudí vo svete tenisu.

Zároveň sa stala terčom hnevu fanúšikov Djokoviča, ktorý bol podľa mnohých kontroverzne vylúčený z US Open, keďže dotyčnú ženu za svojim chrbtom nevidel a v jeho konaní nebol úmysel. Našli sa aj takí, ktorí čiarovej rozhodkyni želajú na sociálnych sieťach smrť.

Djokovič vyhrážky odsúdil

Podľa britského denníka Daily Mail sa našli šialenci, ktorí k fotografii venovanej pamiatke jej mŕtveho syna na instagrame napísali: „Žiadne obavy, čoskoro budete opäť spolu.“ Djokovič tieto aktivity na sociálnych sieťach ostro odsúdil.

„Berte, prosím, na vedomie, že čiarová rozhodkyňa, ktorú som včera v noci zasiahol do krku, tiež potrebuje podporu našej komunity. Neurobila vôbec nič zlé,“ napísal 33-ročný Srb na twitteri. „Žiadam vás, aby ste ju v tomto období podporovali a aby ste k nej boli láskaví,“ dodal zverenec Gorana Ivaniševiča a Mariána Vajdu.

Nadal a Federer na US Open chýbali

Djokovič mal pred osemfinálovým súbojom na US Open s Carrenom Bustom v tomto roku vo dvojhre stopercentnú bilanciu 26-0. Pred vypuknutím koronakrízy a zastavením sezóny v polovici marca vyhral Australian Open v Melbourne aj turnaj ATP 500 v Dubaji a tiež výrazne pomohol Srbom k triumfu v úvodnom ročníku novej tímovej súťaže ATP Cup v Austrálii.

Po augustovom reštarte sezóny si pripísal ďalší turnajový triumf na podujatí ATP Masters 1000 v Cincinnati, ktoré sa však hralo z bezpečnostných a preventívnych dôvodov v New Yorku ako bezprostredná príprava na US Open. Belehradský rodák nevyužil ideálnu príležitosť na zisk 18. grandslamového titulu v kariére, ktorým by sa na jeden triumf priblížil Španielovi Rafaelovi Nadalovi a na dva historickému lídrovi Švajčiarovi Rogerovi Federerovi.

Práve Nadal a Federer v New Yorku tento rok chýbali a Djokovič bol väčšinou odborníkov aj fanúšikov pasovaný za najväčšieho favorita. K vylúčeniu z turnaja mu organizátori pribalili aj pokutu 10-tisíc USD a vzali mu „prize money“ za postup do osemfinále, teda 250-tisíc USD.