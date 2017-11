Čiarový rozhodca Libor Suchánek bude tretím Európanom, ktorý dostane šancu v NHL

NEW YORK 16. novembra (WebNoviny.sk) – Už vo štvrtok absolvuje debut v zámorskej hokejovej NHL český čiarový rozhodca Libor Suchánek. Stane sa prvým Čechom, ktorý povedie súboj kanadsko-americkej profiligy. Od vedenia súťaže dostal dôveru v zápase New York Islanders – Carolina Hurricanes.

V minulosti dostali v NHL šancu ďalší dvaja Európania – Švéd Marcus Vinnerborg a Rus Jevgenij Romasko. Informácie priniesla česká verzia oficiálneho webu NHL. „NHL nikdy nebola môj sen, pretože som netušil, že by som sa do nej mohol dostať. Skôr by som povedal, že pre českého rozhodcu je to taký malý zázrak,“ povedal 28-ročný arbiter.