Cibulková je svetovou šestkou, Rybáriková vďaka titulu zo Surbitonu poskočila o 75 miest

ST. PETERSBURG 12. júna (WebNoviny.sk) – Nemecká tenistka Angelique Kerberová napriek prehre už v 1. kole parížskeho antukového grandslamového turnaja Roland Garros napokon piaty týždeň v rade a 30. dovedna figuruje na čele svetového rebríčka tenistiek vo dvojhre.

Je to jej tretie “funkčné obdobie”: v minulosti najprv viedla 20 týždňov od 12. septembra 2016 do 29. januára 2017 a potom 5 týždňov od 20. marca 2017 do 23. apríla 2017.

Zo štvrtého miesta na druhé, na ktorom bola už 11. augusta 2014, sa posunula neúspešná finalistka z francúzskej metropoly, Rumunka Simona Halepová. Na predstihnutie Kerberovej jej chýbal jeden triumf na RG rovnako ako tretej v hodnotení, Češky Karolíny Plíškovej, ktorá podľahla Halepovej v semifinále.

Ostapenková si zlepšila osobný rekord

Štvrtá je pre tehotenstvo minimálne do sezóny 2018 pauzujúca Američanka Serena Williamsová, rekordne piata Ukrajinka Elina Svitolinová a šiesta Slovenka Dominika Cibulková – posunula sa o jeden post v porovnaní s 29. májom.

Senzačná lotyšská šampiónka z RG Jelena Ostapenková sa katapultovala zo 47. na 12. priečku, o 21 pozícii si zlepšila osobný rekord. Naopak, Španielka Garbine Muguruzová-Blancová po neobhájení trofeje v Paríži (prehrala v osemfinálovom 4. kole) klesla z 5. na 15. post.

Rybáriková poskočila na 117. priečku

Národnou dvojkou SR je 95. Jana Čepelová. V druhej stovke poradia sa nachádzajú 102. Kristína Kučová, 117. Magdaléna Rybáriková (najmä zásluhou zisku titulu na lukratívnom podujatí ITF v britskom Surbitone sa vyšvihla zo 192. priečky), 128. Rebecca Šramková a 158. Viktória Kužmová (nové maximum, dosiaľ ním bola 161. pozícia). V tretej stovke sú 215. Karolína Schmiedlová a 272. Daniela Hantuchová.

V hodnotení štvorhry sa dvadsiaty tretí týždeň nachádza na najvyššej priečke Američanka Bethanie Matteková-Sandsová. Nasleduje jej deblová partnerka Lucie Šafářová z ČR a Švajčiarka Martina Hingisová. Líderkou SR v debli je 167. Chantal Škamlová, dvojkou 253. Vivien Juhászová a trojkou 255. Michaela Hončová.

Rebríček WTA

pre nasadzovanie vo dvojhre k 12. júnu 2017

1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 7035 bodov, 2. (4.) Simona Halepová (Rum.) 6850, 3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6690, 4. (2.) Serena Williamsová (USA) 4810, 5. (6.) Elina Svitolinová (Ukr.) 4765, 6. (7.) Dominika Cibulková 4420, 7. (12.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4345, 8. (8.) Johanna Kontová (V. Brit.) 4330, 9. (9.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4310, 10. (10.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 3985, 11. (11.) Venus Williamsová (USA) 3941, 12. (47.) Jelena Ostapenková (Lot.) 3155, 13. (14.) Kristina Mladenovicová (Fr.) 3095, 14. (13.) Madison Keysová (USA) 2993, 15. (5.) Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) 2876,… 95. (89.) Jana Čepelová 647, 102. (95.) Kristína Kučová 592, 117. (192.) Magdaléna Rybáriková 459, 128. (127.) Rebecca Šramková 419, 158. (167.) Viktória Kužmová 340, 215. (250.) Karolína Schmiedlová 248, 272. (244.) Daniela Hantuchová 170, 370. (345.) Michaela Hončová 104, 397. (402.) Lenka Juríková 89, 404. (404.) Zuzana Zlochová 85, 431. (422.) Chantal Škamlová 78, 434. (438.) Vivien Juhászová 78, 521. (533.) Tereza Mihalíková 54, 567. (586.) Kristína Schmiedlová 45

Rebríček WTA

pre nasadzovanie vo štvorhre k 12. júnu 2017

1. (1.) Bethanie Matteková-Sandsová (USA) 10 620 bodov, 2. (2.) Lucie Šafářová (ČR) 10 080, 3. (6.) Martina Hingisová (Švaj.) 6995, 4. (3.) Jekaterina Makarovová (Rus.) a (3.) Jelena Vesninová (Rus.) – obe 6865, 6. (9.) Čchan Jüng-ťan (Taiw.) 6120, 7. (8.) Sania Mirzová (India) 5855, 8. (10.) Andrea Hlaváčková (ČR) 5200, 9. (5.) Kristina Mladenovicová (Fr.) 5145, 10. (11.) Barbora Strýcová (ČR) 4855,… 167. (174.) Chantal Škamlová 396, 253. (252.) Vivien Juhászová 237, 255. (257.) Michaela Hončová 228, 321. (293.) Tereza Mihalíková 174, 390. (497.) Jana Čepelová 131, 391. (390.) Magdaléna Rybáriková 130, 444. (453.) Viktória Kužmová 103, 455. (466.) Barbora Kötelesová 98