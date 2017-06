Cibulková klesla vo svetovom rebríčku, Rybáriková je späť v elitnej stovke

ST. PETERSBURG 26. júna (WebNoviny.sk) – Nemecká tenistka Angelique Kerberová siedmy týždeň v rade a celkovo tridsiaty druhý figuruje na čele svetového rebríčka vo dvojhre. Je to jej tretie “funkčné obdobie”: v minulosti najprv viedla 20 týždňov od 12. septembra 2016 do 29. januára 2017 a potom 5 týždňov od 20. marca 2017 do 23. apríla 2017.

Cibulková si pohoršila o tri priečky

Druhé miesto bez zmeny patrí Rumunke Simone Halepovej a tretie Češke Karolína Plíškovej. Najlepšia Slovenka Dominika Cibulková klesla zo šiestej priečky na deviatu.

Češka Petra Kvitová sa zásluhou zisku titulu v Birminghame posunula zo 16. na 12. pozíciu. Lotyška Anastasija Sevastovová po dobytí trofeje na Malorke zostala na 19. poste.

V prvej stovke aj Rybáriková a Čepelová

Národnou dvojkou SR už je 85. Magdaléna Rybáriková, ktorá sa prostredníctvom celkového triumfu na podujatí ITF v Ilkley vyšvihla o 22 miest. V Top 100 je aj 89. Jana Čepelová.

V druhej stovke počítačového poradia figurujú štyri Slovenky – 105. Kristína Kučová, 150. Rebecca Šramková, 157. Viktória Kužmová a 185. Karolína Schmiedlová.

V hodnotení štvorhry sa dvadsiaty piaty týždeň nachádza na najvyššej priečke Američanka Bethanie Matteková-Sandsová.

Nasleduje jej deblová partnerka Lucie Šafářová z ČR a Švajčiarka s košickým rodiskom Martina Hingisová. Líderkou SR v debli je 172. Chantal Škamlová, dvojkou 181. Cibulková a trojkou 253. Vivien Juhászová.

Rebríček WTA

pre nasadzovanie vo dvojhre k 26. júnu 2017

1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 6965 bodov, 2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6850, 3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6386, 4. (4.) Serena Williamsová (USA) 4810, 5. (5.) Elina Svitolinová (Ukr.) 4765, 6. (8.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4345, 7. (7.) Johanna Kontová (V. Brit.) 4325, 8. (9.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4310, 9. (6.) Dominika Cibulková 4010, 10. (10.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 3985, 11. (11.) Venus Williamsová (USA) 3941, 12. (16.) Petra Kvitová (ČR) 3135, 13. (12.) Kristina Mladenovicová (Fr.) 3095, 14. (13.) Jelena Ostapenková (Lot.) 3080, 15. (14.) Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) 3060,… 85. (107.) Magdaléna Rybáriková 709, 89. (96.) Jana Čepelová 694, 105. (104.) Kristína Kučová 592, 150. (152.) Rebecca Šramková 367, 157. (159.) Viktória Kužmová 349, 185. (186.) Karolína Schmiedlová 304, 313. (311.) Daniela Hantuchová 141, 372. (372.) Michaela Hončová 104, 394. (389.) Lenka Juríková 97, 396. (394.) Chantal Škamlová 95, 453. (444.) Zuzana Zlochová 71, 469. (435.) Vivien Juhászová 67, 523. (505.) Tereza Mihalíková 54, 568. (558.) Kristína Schmiedlová 47

Rebríček WTA

pre nasadzovanie vo štvorhre k 26. júnu 2017

1. (1.) Bethanie Matteková-Sandsová (USA) 10 620 bodov, 2. (2.) Lucie Šafářová (ČR) 10 170, 3. (3.) Martina Hingisová (Švaj.) 7085, 4. (4.) Jekaterina Makarovová (Rus.) a (4.) Jelena Vesninová (Rus.) – obe 6865, 6. (6.) Čchan Jüng-ťan (Taiw.) 6095, 7. (7.) Sania Mirzová (India) 5855, 8. (8.) Andrea Hlaváčková (ČR) 5200, 9. (9.) Kristina Mladenovicová (Fr.) 5145, 10. (10.) Barbora Strýcová (ČR) 4570,… 172. (171.) Chantal Škamlová 396, 181. (227.) Dominika Cibulková 380, 253. (251.) Vivien Juhászová 245, 261. (261.) Michaela Hončová 228, 333. (324.) Tereza Mihalíková 166, 392. (392.) Jana Čepelová 131, 395. (394.) Magdaléna Rybáriková 130, 453. (452.) Viktória Kužmová 103, 463. (463.) Barbora Kötelesová 98