Aktualizované: Cibulková mala dva mečbaly, ale štvrťfinále v Tokiu pre zranenie nedohrala

TOKIO 22. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako piata nedohrala proti dánskej trojke podujatia Caroline Wozniackou stretnutie piatkového štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA Premier Toray Pan Pacific Open v japonskom Tokiu (dotácia 1 milión USD, tvrdý povrch DecoTurf vonku). Za stavu 6:3, 6:7 (5), 1:3 po 148 minútach odstúpila. Cibulková mala obviazanú hornú časť pravého stehna.

Niekdajšia líderka singlového renkingu Wozniacka bude v sobotňajšom semifinále hrať s terajšou jednotkou svetového rebríčka Garbine Muguruzovou-Blancovou zo Španielska. Semifinále v dolnej polovici „pavúka“ bude mať podobu Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) – Angelique Kerberová (Nem.-7).

Wozniacka v Tokiu obhajuje titul

Cibulková vo štvrťfinále napokon doplatila na nevyužitie dvoch jednotlivých mečbalov pri vlastnom podaní v dvanástom geme druhej časti. V následnom tajbrejku odvrátila od skóre 3:6 dva setbaly na servise, tretí – tentoraz na príjme – už nie. V súvislosti s touto časťou mohla Cibulkovej mrzieť aj skutočnosť, že za stavu 1:0, 2:1 aj 3:2 okamžite prišla o náskok brejku. V prvom sete preklopila z 0:1 a return na 4:1 a koncovku už zvládla.

Cibulková v okamihu predčasného konca mala pomer „winnerov“ a nevynútených chýb 47:41, Wozniacka 33:23. Slovenka vo dvojhre odstúpila prvý raz od Wu-chanu 2014. Vtedy sa za stavu 6:4, 3:6 vzdala Američanke Madison Keysovej pre zranenie ľavého členka. Zhodou okolností to bolo na deň presne pred troma rokmi.

Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková si z japonskej metropoly odnáša 100 bodov do počítačového poradia a prémiu 22 635 USD brutto. Víťazka ôsmich turnajov na hlavnej profesionálnej úrovni Cibulková hrala na tokijskom podujatí deviaty raz. Debutovala v sezóne 2008, predvlani sa prebojovala do semifinále (4:6, 1:6 s Poľkou Agnieszkou Radwanskou), minulý rok skončila v osemfinálovom 2. kole (2:6, 1:6 od domácej voľnej karty Naomi Osakovej).

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková, aktuálne deviata v singlovom renkingu, teraz má proti 27-ročnej Wozniackej (6.) kompletnú medzinárodnú štatistiku 5:11 vrátane dvoch juniorských duelov. Bez nich je bilancia 4:10. Cibulková sa vlani vo februári na „harde“ v hale v ruskom Petrohrade presadila 6:4, 7:5, pričom to bola premiérová konfrontácia po takmer štyroch rokoch. Teraz na to nenadviazala, hoci k tomu bola extrémne blízko. Severanka s poľským pôvodom Wozniacka je šampiónkou v Tokiu z rokov 2010 a 2016, takže obhajuje titul.

Cibulková zostane svetovou deviatkou

Úradujúca koncosezónna majsterka sveta z októbrového Singapuru Cibulková po svojom prieniku do finále v americkom New Havene (nestačila v ňom na austrálsku reprezentantku Dariu Gavrilovovú), prehrala 30. augusta v 2. kole newyorských grandslamových US Open s domácou rekonvalescentkou Sloane Stephensovou, neskoršou senzačnou šampiónkou.

Na začiatku jesennej šnúry však slovenská jednotka napriek piatkovému nezdaru naznačila, že si v závere sezóny môže zlepšiť nie práve najprenikavejšiu predchádzajúcu účinnosť. Po parížskom antukovom grandslamovom Roland Garros má zápasovú štatistiku 11:9, tento rok dovedna 25:20, vlani nazbierala 53 úspechov.

Cibulková zostáva na 9. pozícii v „live“ hodnotení pre nasadzovanie, tento týždeň sa už nemohla zlepšiť. V tohtosezónnom bodovaní Race sa v online prepočte posunula z 20. na 19. priečku a teoreticky mala v dosahu 15. miesto k 25. septembru.

Zaujímavo teda útočí na prienik nad čiaru tzv. malých MS: pod názvom WTA Elite Trophy budú v čínskom Ču-chaji, a to pre 9. – 19. v poradí sezóny 2017 plus jednu držiteľku voľnej karty. Zo Sloveniek má solídnu šancu kvalifikovať sa aj Magdaléna Rybáriková, v tejto chvíli prepočtovo 20. v Race.

Tokio – dvojhra – štvrťfinále:

Caroline Wozniacka (Dán.-3) – Dominika Cibulková (SR-5) 3:6, 7:6 (5), 3:1 – skreč, Cibulková po 148 minútach odstúpila

Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-1) – Caroline Garciová (Fr.-9) 6:2, 6:4

Angelique Kerberová (Nem.-7) – Karolína Plíšková (ČR-2) 7:6 (5), 7:5

Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) – Barbora Strýcová (ČR) 5:7, 6:3, 6:1

Tokio – dvojhra – semifinále:

Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) – Angelique Kerberová (Nem.-7) / začiatok o 5.00 h SELČ

Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-1) – Caroline Wozniacka (Dán.-3) / začiatok približne po 6.30 h SELČ