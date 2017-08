Aktualizované: Cibulková na úvod US Open proti Čepelovej, Gombos sa postaví Troickému

aktualizované 25. augusta, 19:23

NEW YORK 25. augusta (WebNoviny.sk) – Derby v 1. kole medzi Dominikou Cibulkovou nasadenou ako jedenástou a Janou Čepelovou priniesol pre slovenský tenis piatkový žreb hlavnej súťaže dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Kužmovú a Schmiedlovú čaká kvalifikácia

Tridsaťjednotku podujatia Magdalénu Rybárikovú preverí Talianka Camila Giorgiová. V piatok majú pred sebou finálové 3. kolo kvalifikácie Viktória Kužmová a Karolína Schmiedlová.

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková, 11. v singlovom renkingu WTA a tento týždeň už semifinalistka v americkom New Havene, v štatistike proti 24-ročnej Košičanke Čepelovej (89.) vedie 1:0. Presadila sa 7:5, 6:4 pred štyrmi rokmi v kanadskom Toronte.

Premiérovo proti Srbovi

Dvadsaťosemročná semifinalistka júlového Wimbledonu Rybáriková (33.) stojí proti 25-ročnej Giorgiovej (69.) vyrovnane 1:1. Triumfovala 6:2, 6:4 v New Havene, neuspela 3:6, 4:6 nedávno v Cincinnati v USA.

Magnetom 1. kola bude súboj rumunskej aktuálnej dvojky počítačového poradia Simony Halepovej s ruskou držiteľkou voľnej karty a niekdajšou jednotkou hodnotenia Mariou Šarapovovou z Ruska, newyorskou šampiónkou už zo sezóny 2006.

Srb Viktor Troicki bude v 1. kole hlavnej súťaže dvojhry mužov súperom Norberta Gombosa. Pre 27-ročného rodáka z Galanty Gombosa, 83. vo svetovom rebríčku ATP, to bude premiérová konfrontácia s 31-ročným bývalým 12. mužom hodnotenia Troickým (47.).

Turnaj bez Wiliamsovej a Azarenkovej

Ak sa Španiel Rafael Nadal a Švajčiar Roger Federer premiérovo v rámci svojej dlhoročnej rivality stretnú na US Open, bude to v semifinále. V dolnej polovici “pavúka” sa žrebom a nasadením črtá semifinálový duel Brita Andyho Murrayho s Nemcom Mischom Zverevom.

Z prominentov absentujú Švajčiar Stan Wawrinka, Srb Novak Djokovič, Japonec Kei Nišikori a Kanaďan Milos Raonic, u žien tehotná Serena Williamsová z USA a o 8-mesačného syna v súdnom spore s už bývalým partnerom bojujúca Bieloruska Viktoria Azarenková.

US Open

dvojhra žien – 1. kolo – výsledok žrebu súperiek Sloveniek:

Dominika Cibulková (SR-11) – Jana Čepelová (SR)

Magdaléna Rybáriková (SR-31) – Camila Giorgiová (Tal.)

dvojhra mužov – 1. kolo – výsledok žrebu súpera Slováka

Norbert Gombos (SR) – Viktor Troicki (Srb.) / bilancia: 0:0