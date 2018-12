Cibulková oznámila spoluprácu s akadémiou Love4Tennis, ich cieľom je vychovávať mladé talenty

BRATISLAVA 21. decembra (WebNoviny.sk) – Aktuálna slovenská ženská jednotka Dominika Cibulková oznámila spoluprácu s tenisovou akadémiou Love4Tennis. Podľa vyjadrení zástupcov akadémie našli počas vzájomných rozhovorov spoločnú reč. Dvadsaťdeväťročná Cibulková plánuje participovať nielen marketingovo.

„Čo je nesmierne dôležité, chceme spoločne budovať jednak priestory a zázemie akadémie, kde by sme mohli vychovávať mladé talenty,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii riaditeľ akadémie Ján Stančík a pokračoval: „Chceme budúcim tenistom vybudovať prostredie a klub, kde by mohli plnohodnotne trénovať na najvyššej úrovni.“

Love4Tennis pôsobí na Slovensku už 10 rokov a pôsobilo v nej veľa slovenských reprezentantov. „Dominika je veľkým vzorom a jednou z najúspešnejších športovkýň na Slovensku. Veľa detí ju má ako idol, a preto dúfame, že sa nám podarí osloviť mnoho detí a rodičov, aby sa vrátili na tenisové dvorce. Chceli by sme rozhýbať šport na Slovensku a vytvorili to prostredie spoločne so skúsenosťami, ktorá naša akadémia už má a samozrejme aj Dominika, ktorá ich nazbierala s jej energiou a odhodlaním. Chceme byť svedkami toho, že vychováme ďalších úspešných športovcov,“ dodal Ján Stančík.

Rodáčka z Bratislavy Cibulková sa chce aktívne podieľať na celom procese a odovzdávať mladým hráčom skúsenosti, ktoré nadobudla počas svojej bohatej kariéry. S myšlienkou spolupráce s tenisovou akadémiou sa bývalá svetová štvorka Cibulková pohrávala už zopár rokov. Teraz nastal podľa jej vlastných slov ten správny čas a cíti, že má dostatok skúseností na takýto krok.

„Som naozaj rada, že som sa dohodla s akadémiou Love4Tennis. Najviac sa mi páčila a som rada, že som sa s nimi spojila. Verím, že vybudujeme niečo väčšie. Zároveň som rada, že sa budem môcť aktívne zapojiť do celého procesu. Viem, že kým neukončím profesionálnu kariéru, nebudem mať toľko času pre akadémiu, koľko by som sama chcela. Keď však budem doma, budem tu trénovať a aktívne pomáhať pri jej fungovaní,“ skonštatovala Cibulková na tlačovej konferencii.

„Verím, že to meno a akadémiu budeme spoločne budovať. Chalani majú moju plnú dôveru a ten kto má pozná, vie, že som absolútny profesionál. Preto som rada, že som sa spojila so špičkou na Slovensku a verím, že dostaneme dôveru aj od rodičov detí, „ dodala na záver finalistka Australian Open 2014.