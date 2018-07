Cibulková postúpila do druhého kola Wimbledonu, Cornetová ju potrápila iba v úvodnom sete

LONDÝN 3. júla (Wimbledon) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková zvíťazila za 104 minút 7:6 (3), 6:1 nad rovnako nenasadenou Francúzkou Alizé Cornetovou v utorkovom stretnutí 1. kola dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (2. – 15. júla, celková dotácia 34 milióna libier, tráva).

Cibulková v ďalšom kole vyzve Kontovú

V bilancii zo vzájomných súbojov s Francúzkou vedie Slovenka už 8:3. V druhom kole ju čaká dvadsaťdvojka turnaja domáca Johanna Kontová. Nad favorizovanou Britkou zvíťazila iba v jednom z troch vzájomných stretnutí.

Dvadsaťosemročná 44. žena hodnotenia WTA Cornetová viedla v prvom sete 4:2, mala dokonca k dispozícii brejkbal na 5:2, no Slovenka zmobilizovala sily a doviedla úvodné dejstvo až do tajbrejku. Ten zvládla Cibulková v pomere 7:3 a ujala sa vedenia 1:0 na sety.

Hneď v prvej hre druhého dejstva zobrala slovenská tenistka Francúzke servis, výhodu potvrdila pri svojom podaní a viedla 2:0. Svoju dominanciu potvrdzovala aj v ďalšom priebehu setu a poľahky zvíťazila 6:1.

V pondelok zažil slovenský tenis Waterloo

Zverenkyňa Mateja Liptáka Cibulková bola vlani v 3. kole v All England Lawn Tennis and Croquet Clube, v ktorom podľahla Chorvátke Ane Konjuhovej po tuhom boji 6:7 (3), 6:3, 4:6. V rokoch 2016 a 2011 sa dostala na slávnom trávnatom grandslame do štvrťfinále, čo predstavuje jej kariérne maximum na tomto turnaji.

V pondelok zažil slovenský tenis v Londýne menšie Waterloo. Z piatich zástupcov v 1. kole dvojhry si postup vybojoval iba Lukáš Lacko, ktorý si poradil s francúzskym kvalifikantom Benjaminom Bonzim 4:6, 6:3, 7:6 (5), 6:4.

Vo svojich súbojoch prvého kola neuspeli kvalifikant Norbert Gombos, Karolína Schmiedlová, Viktória Kužmová a ani vlaňajšia semifinalistka Magdaléna Rybáriková. Nasadená devätnástka nestačila na Rumunku Soranu Cirsteovú 5:7, 3:6.