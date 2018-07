Cibulková pozitívne hodnotí vystúpenie na Wimbledone, vo štvrťfinále sa snažila aj riskovať

LONDÝN 11. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková zopakovala postupom do štvrťfinále na tohtoročnom Wimbledone svoje kariérne maximum z londýnskej trávy.

Púť dvadsaťdeväťročnej Slovenky sa skončila až medzi osmičkou najlepších, kde ju zastavila nasadená dvanástka Lotyška Jelena Ostapenková. Víťazka vlaňajšieho grandslamového Roland Garros uspela výsledkom 7:5, 6:4.

Ponúkla jej málo šancí

Cibulková vstúpila do štvrťfinálového duelu strateným servisom, ale potom otočila skóre vo svoj prospech a mala dokonca gembal na 4:1. Príležitosť na zvýšenie vedenia však nevyužila a pustila do hry súperku, ktorá dovtedy robila chyby častejšie.

Ostapenková najskôr zmazala manko dvoch hier a koncovku úvodného setu ovládla sériou deviatich loptičiek v rade. Vďaka tomu triumfovala 7:5. V druhom dejstve ťahala hráčka z Pobaltia od začiatku za dlhší koniec povrazu, na kurte predvádzala útočný tenis a vyhrala ho 6:4.

„Samozrejme, chcela som ísť v turnaji ďalej, ale klobúk dole pred súperkou. Nepustila ma k mojej hre, tlačila ma od prvých loptičiek a mala výbornú dĺžku úderov. Ponúkla mi málo šancí a tie som navyše nedokázala využiť. Za stavu 5:4 v prvom sete som ‚neodreturnovala‘ tak, ako som si to predstavovala. Potom už do toho išla Ostapenková plnou silou a všetko jej tam padalo. Škoda toho, že som mala nízke percento zapojenia prvého servisu, no vedela som, že z druhého podania ma bude tlačiť, takže som riskovala a veľakrát mi to nevyšlo podľa predstáv,“ zhodnotila pre agentúru SITA Dominika Cibulková.

Poslala údery priamo z returnu

Dvadsaťjedenročná Lotyška v pozápasovom rozhovore priamo na kurte označila úspech v prvom sete ako kľúč k víťazstvu. Dominantná bola najmä v jeho koncovke, keď dvoma čistými hrami zlomila odpor slovenskej protivníčky.

„Zatvorila oči a vypálila, čo k tomu iné dodať. Poslala mi tam údery priamo z returnu alebo z prvých loptičiek vo výmenách. Veľakrát je to z jej strany vabank, ale tentoraz jej to padalo,“ okomentovala Cibulková koniec úvodného dejstva.

Hrá sa s ňou veľmi ťažko

Jelena Ostapenková nastupovala do stretnutia z pozície dvanástky svetového rebríčka, kým Dominika Cibulková sa momentálne nachádza na 33. priečke renkingu WTA. Bilancia vzájomných zápasov vravela v prospech Slovenky, ktorá ovládla predchádzajúce dve merania síl v rokoch 2016 aj 2017. Vtedy však bola Lotyška v poradí nižšie ako niekdajšia finalistka Australian Open.

„Boli to úplne iné zápasy, hrali sme vlani a pred dvoma rokmi, keď bola ešte úplne iná hráčka. Teraz je to už tenistka, s ktorou sa hrá vo vyšších kolách turnajov veľmi ťažko. Jediné, čo ma mrzí, je skutočnosť, že som sa nedostala k svojej hre. Viackrát som bola ‚krátka‘, nemierila som presne. Jelena bola ešte o jeden rýchlostný stupeň lepšia ako hráčky, s ktorými som hrala v predchádzajúcich kolách. Ťažko sa mi s tým vyrovnávalo.“

Musí sa poučiť z prehry

Napriek štvrťfinálovej prehre môže Cibulková pozitívne hodnotiť svoje vystúpenie v All England Lawn Tennis and Croquet Clube. Oproti predošlým tohtoročným turnajom predviedla herné zlepšenie a zopakovala svoje najlepšie wimbledonské výsledky z ročníkov 2011 a 2016.

„Tvrdo na tom pracujem a veľmi sa teším z toho, že som dosiahla takýto veľký výsledok. Je to pre mňa už tretie štvrťfinále vo Wimbledone. Ak sa na to pozriem spätne, boli to vynikajúce zápasy. Hrala som výborne, hrala som s radosťou. Bojovala som iba so súperkami, nie sama so sebou, takže ma to veľmi bavilo. Musím sa síce poučiť z prehry, ale bol to výborný turnaj, ktorý mi opäť priniesol radosť z tenisu,“ vyjadrila sa pre agentúru SITA víťazka ôsmich singlových podujatí na hlavnom okruhu WTA.

Chce si zobrať len dobré emócie

Dominika Cibulková čakala v aktuálnej sezóne na prenikavý výsledok. Na menších turnajoch v Budapešti a v Štrasburgu síce postúpila do finále, no ani raz nezískala titul. V ďalších prípadoch väčšinou končila v prvom alebo druhom kole a výnimkou neboli ani ‚prípravné podujatia‘ pred Wimbledonom.

V Birminghame stroskotala na úvodnej prekážke a v Eastbourne nestačila v druhom zápase na Nemku Kerberovú. Wimbledonské výkony by jej tak mohli pomôcť v druhej polovici roka 2018.

„Veľmi dlho som čakala na takéto povzbudenie, beriem to mimoriadne pozitívne, chcem si z toho zobrať len tie dobré emócie a budem sa snažiť v tom pokračovať,“ dodala Cibulková, ktorá sa ocitne v budúcotýždňovom vydaní rebríčka WTA na 26. pozícii a stane sa opäť slovenskou jednotkou.