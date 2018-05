Cibulková predviedla vo finále v Štrasburgu extrémne dobrý tenis, z triumfu sa však tešila Ruska

ŠTRASBURG 26. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková nedotiahla do úspešného konca svoje snaženie na turnaji WTA International na antuke vo francúzskom Štrasburgu (dotácia 250 000 USD). V sobotňajšom finále turnajová päťka Cibulková prehrala s trojkou podujatia Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovu v trojsetovej dráme po veľkom boji za 215 minút 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (6).

Víťazka predviedla mimoriadne ofenzívny výkon, zahrala až 73 víťazných úderov vrátane 13 es, ale mala aj šťastie. V koncovke tretieho setu premenila tretí mečbal, keď Slovenka zahrala tesný „out“ z bekhendu po čiare. Cibulková predtým za stavu 5:4 v treťom sete nevyužila dva mečbaly.

Zdvihla si sebavedomie pred Roland Garros

Cibulková popri ôsmich tituloch po dvanásty raz neuspela vo finále dvojhry na niektorom z turnajov hlavného ženského okruhu. V aktuálnej sezóne 29-ročná Slovenka bola v rozhodujúcom súboji o titul aj vo februári na tvrdom povrchu v hale v Budapešti a tesne v ňom podľahla Belgičanke Alison van Uytvanckovej 3:6, 6:3, 5:7.

Zatiaľ naposledy sa Cibulková tešila z turnajového titulu predvlani v Singapure na majstrovskom ženskom podujatí WTA Finals. Dvadsaťdeväťročná Slovenka odchádza zo Štrasburgu s prémiou 17 258 eur pred zdanením a 180 bodov do renkingu WTA, v ktorom sa posunie z 36. na 32. miesto.

Zverenkyňa fedcupového kapitána SR Mateja Liptáka si napriek finálovej prehre výrazne zdvihla sebavedomie pred vstupom do grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži, kde ju v 1. kole čaká nebezpečná Nemka Julia Görgesová nasadená ako jedenásta.

Vyhrať si zaslúžili obe

„Bolo to dobré rozhodnutie prísť sem, prvýkrát som hrala v Štrasburgu a veľmi sa mi tu páčilo. Veľmi dobrá organizácia aj fanúšikovia, ďakujem všetkým vrátane svojho tímu za podporu,“ uviedla Dominika Cibulková v prvom pozápasovom miniinterview na kurte.

„Gratulujem súperke k výkonu vo finále. Viem, že Dominiku to teraz veľmi bolí. Odohrali sme úžasný zápas, vyhrať sme si zaslúžili obe, môžeme byť na sebe hrdé. Samozrejme, ďakujem všetkým za skvelý turnaj,“ skonštatovala Anastasia Pavľučenkovová.

Turnaj v Štrasburgu – finále dvojhra, sobota: Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-3) – Dominika Cibulková (SR-5) 6:7 (5), 7:6 (3), 7:6 (6) za 215 minút

I. set

V prvom sete prišla ako prvá o podanie Cibulková, ale vzápätí rebrejkom vyrovnala na 3:3. Za stavu 4:3 mala Slovenka brejkovú príležitosť na 5:3, ale ruská hráčka (31. v rebríčku WTA) ju odvrátila. Set napokon dospel do tajbrejku, v ktorom sa Cibulková za stavu 2:5 nadýchla k parádnemu obratu a sériou piatich získaných loptičiek otočila na 7:5. Na základe dohovoru s trénerom Matejom Liptákom zlepšila koncentráciu, prácu nôh a vyšlo jej aj niekoľko víťazných úderov po čiare.

II. set

V druhom sete sa 26-ročná Pavľučenkovová, zverenka švédskeho kouča Joakima Nyströma, rozohrala k skvelému výkonu. Pritvrdila na podaní, predĺžila údery a súperke utiekla na 3:0. Ruska mohla pridať aj štvrtý gem, ale Slovenka brejkbal odvrátila a znížila na 1:3. Potom predviedla niekoľko skvelých returnov a brejkom v kombinácii so skvelým podaním vyrovnala na 3:3.

Stačil však malý výpadok v koncentrácii a za stavu 5:3 jej súperka servovala na víťazstvo v sete. Neuspela, lebo Cibulková tradične zabojovala a vyrovnala na 5:5. Za stavu 5:6 potom čelila dvom setbalom súperky, ale aj s tým sa vyrovnala a nasledoval druhý tajbrejk. V ňom pokračoval boj o každú loptičku, ale Ruska odskočila z 3:3 na 5:3 a vzápätí aj na 6:3. Tretí setbal už po skvelom returne využila a po 2:17 h dorovnala stav setov na 1:1.

III. set

Pred rozhodujúcim setom nasledoval dlhší pohovor Cibulkovej s trénerom Liptákom, jej súperka si zase vyžiadala čas a priestor na ošetrenie. Bez úľav však pokračovala. Napriek tomu sa nevyhla zaváhaniu za stavu 1:2, keď Cibulková predviedla riskantnú a úspešnú paľbu pri returnoch. Náskok brejku slovenská hráčka nepotvrdila, najbližšie dva gemy priniesli skvelé výmeny, bojovnosť aj nasadenie, ale s úspešným koncom pre Rusku – 3:3. Tej sa vzápätí vydaril piaty brejk, pečatila ho nechytateľným krížnym forhendom na čiaru.

Cibulkovú to nedeprimovalo a rebrejkom po skvelom forhendovom predstavení sa jej podarilo vyrovnať – 4:4. Ďalšie podanie slovenskej hráčky bolo excelentné, šiestym esom sa dostala späť do vedenia – 5:4. Potom sa Slovenka pri servise súperky dostala za stavu 40:15 k dvom mečbalom. Prvý po miernej kontroverzii s empajrovou rozhodkyňou (čiarový predtým zrejme zahlásil out z rakety Rusky) smolne nevyužila a pri druhom skončila loptička z jej rakety tesne za základnou čiarou. Pavľučenkovová vyrovnala na 5:5 a získané „momentum“ sa snažila využiť v ďalší brejk.

Odhodlaná Slovenka zmazala všetky tri brejkbaly a opäť viedla. Pavľučenkovová kontrovala skvelým podaním, a hoci jej súperka bojovala ako o život, išlo sa po tretí raz do tajbrejku. Aj v ňom po takmer tri a pol hodinovom boji obe hráčky predvádzali extrémne dobrý tenis. Cibulková ušla na 3:1 aj 4:2, ale čoskoro bolo 4:6. Dráma sa však nekončila.

Pri prvom mečbale aj podaní Rusky prišiel víťazný return a pri svojom podaní potom Slovenka dorovnala na 6:6. Potom však prišiel nechytateľný return Pavľučenkovovej a tretí mečbal už pri svojom servise premenila. Behkend po čiare z rakety Cibulkovej skončil tesne mimo kurtu.

Dominika Cibulková vo finále dvojhry na turnajoch hlavnej profesionálnej úrovne (WTA, Grand Slam):

Tituly (8):

Moskva (Rus.) 2011 Premier tvrdý povrch v hale: Kaia Kanepiová (Est.) 3:6, 7:6 (1), 7:5

Carlsbad (USA) 2012 Premier tvrdý povrch: Marion Bartoliová (Fr.) 6:1, 7:5

Stanford (USA) 2013 Premier tvrdý povrch: Agnieszka Radwanská (Poľ.) 3:6, 6:4, 6:4

Acapulco (Mex.) 2014 International tvrdý povrch: Christina McHalová (USA) 7:6 (3), 4:6, 6:4

Katovice (Poľ.) 2016 International tvrdý povrch v hale: Camila Giorgiová (Tal.) 6:4, 6:0

Eastbourne (V. Brit.) 2016 Premier tráva: Karolína Plíšková (ČR) 7:5, 6:3

Linz (Rak.) 2016 International tvrdý povrch: Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:3, 7:5

Singapur WTA Finals 2016 tvrdý povrch: Angelique Kerberová (Nem.) 6:3, 6:4

Finále (12):

Amelia Island (USA) 2008 Tier II zelená antuka: Maria Šarapovová (Rus.) 6:7 (7), 3:6

Montreal (Kan.) 2008 Tier I tvrdý povrch: Dinara Safinová (Rus.) 2:6, 1:6

Linz (Rak.) 2011 International tvrdý povrch v hale: Petra Kvitová (ČR) 4:6, 1:6

Barcelona (Šp.) 2012 International antuka: Sara Erraniová (Tal.) 2:6, 2:6

Sydney (Aus.) 2013 Premier tvrdý povrch: Agnieszka Radwanská (Poľ.) 0:6, 0:6

Melbourne (Aus.) – Australian Open (GS) 2014: Na Li (Čína) 6:7 (3), 0:6

Kuala Lumpur (Mal.) 2014 International tvrdý povrch: Donna Vekičová (Chor.) 7:5, 5:7, 6:7 (4)

Acapulco (Mex.) 2016 International tvrdý povrch: Sloane Stephensová (USA) 4:6, 6:4, 6:7 (5)

Madrid (Šp.) 2016 Premier Mandatory antuka: Simona Halepová (Rum.) 2:6, 4:6

Wu-chan (Čína) 2016 Premier 5 tvrdý povrch: Petra Kvitová (ČR) 1:6, 1:6

Budapešť (Maď.) 2018 WTA International tvrdý povrch v hale: Alison van Uytvancková (Belg.) 6:3, 3:6, 7:5

Štrasburg (Fr.) 2018 WTA International antuka vonku: Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (6)