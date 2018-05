Aktualizované: Cibulková sa bravúrne uviedla na turnaji v Štrasburgu, s prehľadom postúpila do druhého kola

aktualizované 21. mája 20:45

ŠTRASBURG 21. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková ako piata nasadená zvládla vstup do turnaja WTA International „Internationaux de Strasbourg“ vo francúzskom Štrasburgu (dotácia 250 000 USD, antuka vonku).

Prvá konfrontácia

V pondelkovom 1. kole dvojhry si poradila s nenasadenou domácou Chloe Paquetovou za 97 minút 6:4, 6:2. Pre obe hráčky to bola prvá vzájomná konfrontácia.

Dvadasťdeväťročná Cibulková začala dobre, získala štyri z piatich úvodných gemov. Potom sa však 255. hráčka singlového rebríčka WTA Paquetová prebudila, zo stavu 1:4 dokázala vyrovnať. Slovenka nestratila druhé podanie po sebe a naopak, následne získala po druhý raz v zápase brejkbal a doviedla prvý set do zdarného konca. Ten druhý sa niesol jasne v jej réžii. Cibulková nestratila ani jedno podanie a francúzskej súperke dovolila uhrať iba dva gemy.

Nebolo to ideálne

„Bolo to prvé kolo, a tak som sa aj cítila. Nebolo to ideálne, ale stačilo to. Prišla som sem, lebo som za ostatné dva mesiace toho veľa neodohrala. Potrebujem získať záťaž, takže sa nesťažujem,“ povedala aktuálne 36. hráčka počítačového poradia Cibulková.

V 2. kole sa stretne s Rékou-Luca Janiovou, s ďalšou súperkou, s ktorou nemá zápasovú minulosť. Dvadsaťšesťročnej Maďarke dosiaľ chýba na konte titul na okruhu WTA a v renkingu dvojhry figuruje na 535. mieste. „V ďalšej fáze sa opäť stretnem s hráčkou, ktorú nepoznám. Tieto zápasy môžu byť zradné,“ povedala pre oficiálny web WTA Cibulková.

WTA International

Dvojhra – 1. kolo

Dominika Cibulková (SR-5) – Chloe Paquetová (Fra.) 6:4, 6:2 za 97 minút