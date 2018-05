Cibulková skončila na Roland Garros už v úvodnom kole, súperka jej na cestu domov pribalila aj „kanára“

PARÍŽ 29. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková prehrala za 123 minút 4:6, 7:5, 0:6 s Nemkou Juliou Görgesovou nasadenou ako jedenástou v utorňajšom zápase 1. kole dvojhry na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži (27. mája – 10. júna, celková dotácia 18 232 000 eur, antuka). Görgesová sa v 2. kole stretne s Belgičankou Alison van Uytvanckovou.

Dvadsaťdeväťročná Cibulková (32. v rebríčku WTA) a jej veková rovesníčka Görgesová (11.) odohrali druhý vzájomný zápas. Ich prvé stretnutie sa datuje až do roku 2011, na grandslamovom Wimbledone zvíťazila Cibulková v šestnásťfinále 6:4, 1:6, 6:3, tentoraz ťahala tiež v trojsetovom dueli za kratší koniec.

Cibulkovej prekazené podanie

Cibulkovej vyšiel úvod stretnutia, viedla 2:0. Súperka vyrovnala a hoci prehrávala 2:3, v siedmom geme prelomila podanie slovenskej tenistky a zrazu bolo 5:3. Hoci Cibulková ešte znížila, Görgesová pri svojom servise premenila prvý setbal – 6:4. V druhom sete obe hráčky dlho nezaváhali pri svojom podaní, za stavu 5:4 nepremenila Slovenka jeden setbal, pri následnom svojom servise odvrátila tri brejkbaly a dramatickú koncovku napokon zvládla: uspela pri podaní Görgesovej využitím druhého a celkovo tretieho setbalu.

Zápas sa tak posunul do rozhodujúceho dejstva, ktoré malo jednoznačný priebeh. Nemka trikrát prerazila podanie Slovenky a napokon využila svoj prvý mečbal. Za niečo viac ako dve hodiny sa tešila z víťazstva, Cibulková sa s tohtoročným Roland Garros lúči.

Narastajúca forma

Niekdajšia 4. žena svetového rebríčka WTA vo dvojhre Cibulková štartovala jedenástykrát v hlavnej súťaži na parížskej antuke. Jej maximom je účasť v semifinále v roku 2009, do súboja o celkové víťazstvo na turnaji ju vtedy nepustila Dinara Safinová, Ruska zvíťazila dvakrát 6:3. V roku 2012 sa dostala v Paríži do štvrťfinále, medzi najlepšou osmičkou podľahla Australčanke Samanthe Stosurovej 4:6, 1:6, v zápase o postup do štvrťfinále vyradila vtedy najvyššie nasadenú Bielorusku Viktoriu Azarenkovú 6:2, 7:6 (4).

Zverenkyňa Mateja Liptáka Cibulková ukázala pred tohtoročným vrcholom antukovej sezóny narastajúcu formu. Na turnaji vo francúzskom Štrasburgu prehrala až v sobotňajšom finále s Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou po vyše trojhodinovom boji 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (6). Pre Cibulkovú to bola druhá účasť vo finále turnaja WTA v tejto sezóne, vo februári prehrala vo finále na turnaji v Budapešti 3:6, 6:3, 5:7 s Belgičankou Alison van Uytvanckovou.