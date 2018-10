Aktualizované: Cibulková vyhrala trojsetovú bitku a v Pekingu postúpila už do štvrťfinále

aktualizované 3. októbra, 18:43

PEKING 3. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková postúpila do štvrťfinále na turnaji WTA Premier Mandatory China Open v čínskom Pekingu (dotácia 8 285 274 USD, tvrdý povrch).

Vo štvrťfinále vyzve Sevastovovú

V stredajšom stretnutí osemfinále zdolala turnajovú deviatku Američanku Sloane Stephensovú za 129 minút 4:6, 6:2, 6:3. Vo štvrťfinále nastúpi slovenská tenistka proti rovnako nenasadenej Lotyške Anastasiji Sevastovovej.

Bývalá svetová štvorka Cibulková mala dobrý vstup do stretnutia, keď v prvom sete viedla už 3:0. Američanka však vyrovnala na 3:3 a napokon triumfovala 6:4. Druhý set patril Slovenke a rozhodnúť musel až tretí. V ňom Cibulková viedla už 4:0 a v deviatej hre na postup využil hneď prvý mečbal.

Piaty vzájomný zápas

Dvadsaťdeväťročná Cibulková (30. v rebríčku WTA) a o štyri roky mladšia Stephensová (9.) odohrali piate vzájomné stretnutie. Slovenská tenistka si na svoje konto pripísala druhé víťazstvo.

Predtým naposledy sa stretli na vlaňajšom US Open, Stephensová zvíťazila v 2. kole 6:2 5:7, 6:3. V roku 2016 na turnaji v mexickom Acapulcu zviedli súboj vo finále o celkový triumf, z titulu sa po tuhom boji v troch setoch 6:4, 4:6, 7:6 (5) tešila Američanka.

Fedcupová reprezentantka SR Cibulková na predchádzajúcom turnaji jesennej ázijskej série v čínskom Wu-chane dokráčala do štvrťfinále, v ktorom nestačila na neskoršiu celkovú víťazku podujatia Bielorusku Arinu Sobolenkovú. Predtým sa dobrými výkonmi prezentovala na grandslamových turnajoch – na US Open postúpila do osemfinále a vo Wimbledone sa predstavila medzi najlepšou osmičkou.