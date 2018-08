Cibulková zvládla náročný súboj na US Open, po vyše troch hodinách postúpila do tretieho kola

NEW YORK 30. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako dvadsiata deviata postúpila do 3. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

V štvrtkovom stretnutí 2. kola zdolala Chsieh Su-wej z Taiwanu za 202 minút 7:6 (3), 4:6:, 6:4. Slovenka sa v 3. kole stretne s víťazkou duelu Johanna Larssonová (Švéd.) – Angelique Kerberová (Nem.-4).

Dvadsaťdeväťročná Cibulková (35. v rebríčku WTA) a o tri roky staršia Chsieh Su-wej (43.) odohrali štvrté vzájomné stretnutie. Vo všetkých doterajších zápasoch zvíťazila v dvoch setoch slovenská tenistka. Ich posledný vzájomný súboj odohrali na tohtoročnom Wimbledone, v osemfinále uspela Cibulková po výsledku 6:4, 6:1. Prvý set poznačilo slabé podanie oboch tenistiek. Cibulková však zabrala v tajbrejku a získala štyri podania súperky, v porovnaní s dvoma vlastnými stratami.

V druhom sete sa Cibulková síce pri svojom podaní zlepšila a počet dvojchýb zredukovala zo štyroch na nula, napriek tomu sa podarilo súperke vyrovnať. V rozhodujúcej časti hry však slovenská hráčka dokázala uspieť a postúpiť do ďalšej fázy.

Zverenkyňa Mateja Liptáka Cibulková sa v roku 2010 dostala vo Flushing Meadows do štvrťfinále, čo predstavuje jej kariérne maximum na tomto turnaji.