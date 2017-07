Cibulková sa lúči s Wimbledonom, prehrala trojsetovú bitku

LONDÝN 7. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako ôsma prehrala za 156 minút 6:7, (3), 6:3, 4:6 s chorvátskou dvadsaťsedmičkou podujatia Anou Konjuhovou v piatkovom stretnutí 3. kola dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone na tráve v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

V konečnom dôsledku Cibulková doplatila najmä na to, že v úvodnej časti premrhala náskok 5:1, resp. dva jednotlivé setbaly na príjme v dvanástom geme. V rozhodujúcom dejstve aj zásluhou šnúry jedenástich získaných fiftínov síce znížila z 1:5 na 4:5 a príjem, ale ďalej sa nedostala.

Stále čaká v tomto roku na triumfy

Deviatka svetového rebríčka WTA Cibulková nenadviazala proti 19-ročnej Konjuhovej (29.) na úspech 6:4, 3:6, 6:0, ktorý dosiahla vlani v 2. kole vrcholného parížskeho antukového Roland Garros. Dvadsaťosemročná Bratislavčanka stále čaká na triumfy v rade v tejto sezóne.

Štvrťfinalistka newyorských rovnako hodnotných US Open 2016 Konjuhová bude v pondelok v osemfinálovom 4. kole čeliť úspešnej z neskoršieho piatkového duelu Naomi Osaková (Jap.) – Venus Williamsová (USA-10). V britskej metropole dosiaľ Chorvátka mala maximum v podobe práve 3. kola spred troch rokov.

Úradujúca koncosezónna majsterka sveta z októbrového Singapuru Cibulková je na veľkej štvorke finalistkou Australian Open 2014. Pri Temži bola v sezónach 2011 a 2016 vo štvrťfinále. Vlani v osmičke nestačila na Rusku Jelenu Vesninovú (dvakrát 2:6).

Zverenkyňa fedcupového kapitána SR Mateja Liptáka Cibulková pred príchodom do All England Lawn Tennis and Croquet Clubu ťahala sériu štyroch prehier. V pondelok sa v dráme s nemeckou niekdajšou deviatkou systému Andreou Petkovicovou (6:3, 3:6, 9:7) vyhla negatívnemu rekordu celej svojej seniorskej kariéry, v stredu v 2. kole prekonala Američanku Jennifer Bradyovú dvakrát 6:4.

Tri z predmetných štyroch nezdarov bývalej štvorky systému Cibulkovej pritom boli proti hráčkam mimo Top 100 hodnotenia.

Zo Sloveniek zostala len Rybáriková

V 2. kole Roland Garros podľahla tuniskej lucky loserke z kvalifikácie Ons Jabeurovej (v tej chvíli 114.), v Hertogenboschi inkasovala prehru od nemeckej kvalifikantky Antonie Lottnerovej (v čase duelu 161.) a v Eastbourne ju ako obhajkyňu titulu vyradila domáca držiteľka voľnej karty Heather Watsonová z pozície 126. ženy systému. V Birminghame podľahla Češke Lucii Šafářovej (v danom okamihu 41., kedysi bola aj v Top 5), a to z dvoch mečbalov.

Zo Sloveniek v pondelok v 1. kole neuspela Jana Čepelová a vo štvrtok v 2. kole Kristína Kučová. V sobotu sa v 3. kole proti Ukrajinke Lesii Curenkovej predstaví Magdaléna Rybáriková, ktorá v 2. kole senzačne vyradila českú trojku hierarchie Karolínu Plíškovú 3:6, 7:5, 6:2 z manka setu a brejku.

Wimbledon – Dvojhra žien – 3. kolo:

Ana Konjuhová (Chor.-27) – Dominika Cibulková (SR-8) 7:6 (3), 3:6, 6:4 za 156 minút