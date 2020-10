Cichanovská: Lukašenko sa nebojí mňa, bojí sa bieloruského ľudu. Niečo také predtým nezažil

Už niekoľko týždňov predstavuje Svetlana Cichanovská symbol túžby Bielorusov po slobode a demokracii. Po augustových prezidentských voľbách, ktoré boli spúšťačom masívnych protestov v bieloruských mestách, musela utiecť do Litvy, no naďalej dúfa v priaznivú budúcnosť Bieloruska.

„Čokoľvek sa môže kedykoľvek zmeniť. Ja sama som však zástankyňa mierových zmien. Viem, že teraz nemôžem ísť domov, ale budem sa usilovať o víťazstvo, po ktorom budem môcť vstúpiť na územie Bieloruska,“ podotkla 38-ročná Cichanovská počas štvrtkového vystúpenia v rámci bezpečnostnej konferencie Globsec Forum 2020 v Bratislave.

Lukašenko sa bojí bieloruského ľudu

V spomenutých voľbách získal doterajší prezident Alexander Lukašenko podľa oficiálnych výsledkov 80 % hlasov, čo demonštranti považujú za zmanipulované číslo. Cichanovská skončila druhá s približne 10 %.

„Napriek tomu, že sme nedosiahli volebný výsledok, bieloruský ľud ma nazýva svojím legitímnym lídrom. Po 26 rokoch chce žiť inak. Títo ľudia sú moja inšpirácia, ktorá mi dodáva silu. Lukašenko sa nebojí mňa, bojí sa bieloruského ľudu. Niečo také predtým nezažil. Ak by som bola na jeho mieste, vypísala by som nové demokratické voľby,“ doplnila.

Deti sa stále pýtajú, kedy sa ocko vráti

Ako krátko po úteku do Litvy vyhlásila Cichanovskej spolupracovníčka a vedúca jej prezidentskej kampane Maria Kolesnikovová, bývalá učiteľka angličtiny musela opustiť Bielorusko pod nátlakom.

Jej manžela, opozičného blogera, ktorý pôvodne plánoval kandidovať na post bieloruského prezidenta, od májového zatknutia naďalej väznia.

„Deťom veľmi chýba. Moja 5-ročná dcérka sa ma každý deň pýta, kedy sa ocko vráti. Musím jej hovoriť, že momentálne nemôže byť s nami, pretože odišiel na služobnú cestu. Čo sa týka vyhrážok, ktoré som dostala, necítim sa byť natoľko v bezpečí, aby som o nich mohla hovoriť,“ vraví Cichanovská.

Možno bude treba zmeniť taktiku

Opozičná politička oceňuje u Európskej únie a ďalších svetových mocností snahu pomôcť Bielorusom.

„Vedúci predstavitelia EÚ chápu, za čo bojujeme. My sme otvorení dialógu so všetkými krajinami, ktoré by podporovali demokratický systém v Bielorusku. Mnohí sa ma pýtajú, prečo nepritlačíme. To však nie je náš štýl, nechceme krv a násilie, no možno budeme musieť zmeniť taktiku. Samozrejme, použitím iba mierových prostriedkov,“ poznamenala Cichanovská.