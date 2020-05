Na Covid-19 nezomrel ani jeden Róm, vyhlásil Blanár. Šípoš hodnotí zásah vlády pri DSS ako rýchly

Cieľ všetkých štyroch strán je rovnaký, zdravie ľudí a fungujúca ekonomika. V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 to povedal podpredseda NR SR, podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga.

Šípoš nevidí spory v koalícii tragicky

Predseda poslaneckého klubu v NR SR, člen Predsedníctva hnutia OĽaNO Michal Šipoš by spory v koalícii nevidel dramaticky. Podotkol, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) dbá na zdravie a Richard Sulík (SaS) sa prirodzene snaží, aby sa otvorila ekonomika. Dodal, že slovenský trh je naviazaný na ten zahraničný a Slovensko musí zachovať zdravých zamestnancov.

Podľa poslanca NR SR, podpredsedu strany Smer-Sociálna demokracia (Smer-SD) Juraja Blanára by mal súčasný premiér pripravovať ekonomický plán. Uviedol, že podpora je menšia ako avizovala vláda na začiatku. Spory nevníma len ako komunikačnú chybu.

Poslanec NR SR, podpredseda strany Kotlebovci – Ľudová strana naše Slovensko (ĽSNS) Miroslav Suja poznamenal, že cítia trenie vo vládnej koalícii. Dúfa, že sa nebude stupňovať a ľudia ho nepocítia.

Peniaze sa nevedia dostať k ľuďom tak rýchlo

Blanár aj Suja kritizujú pomalé prerozdeľovanie financií. Šeliga uznal, že nevedia dostať peniaze k ľuďom tak rýchlo, ale vyplácať ich budú. Ako dôvod pomalého prerozdeľovanie uviedol vysokú byrokratizáciu. „Treba byť rýchlejší, ale ten štát nebol v tom stave, aby sa tak stalo,“ povedal.

Blanár uviedol, že to nebolo chybou minulej vlády, keďže tá prijala viacero opatrení na de-byrokratizáciu. Šipoš poznamenal, že rozhadzovať peniaze a dávať ich každému je politika bývalej vládnej strany a dodal, že tá súčasná chce rozdávať peniaze tým, ktorí ich potrebujú a nevedia si ich zaobstarať.

Podľa Blanára vláda zanedbala Domovy sociálnych služieb (DSS). Uviedol, že zatiaľ ani jeden Róm nezomrel narozdiel od ľudí v daných domovov. V diskusii neprezradil, či súhlasí s poznámkami šéfa Smeru-SD Roberta Fica na adresu Matoviča a Rómov.

„Nie som tu, aby som komentoval Roberta Fica. Zatiaľ ani jeden Róm nezomrel, na rozdiel od dôchodcov,” povedal. Fico Matoviča na tlačovke 30. apríla označil za „premiéra Cigánov“.

Pochválili Pellegriniho a ocenili nasadenie Matoviča

Šipoš si myslí, že vláda pri DSS zasiahla rýchlo a promptne. Suja v debate tiež uviedol, že by sa proti koronavírusu nezaočkoval. Podotkol, že na umelý pôvod vírusu neupozorňoval líder strany ĽSNS Marián Kotleba, ale aj americký prezident Donald Trump.

Šeliga odmietol, že by zákaz predaja v nedeľu mal byť predĺžený aj po koronakríze. Podotkol, že ak by sa na tom malo čokoľvek meniť, bude sa o tom diskutovať verejne. Vysvetlil, že zákaz bol zavedený, aby sa ochránilo zdravie občanov.

V debate pochválil Petra Pellegriniho (Smer- SD) za to, že uzavrel Slovensko a zároveň vyzval Blanára, aby pochválil súčasného premiéra a zachoval tak konštruktívnu debatu. Odmieta, že by súčasná vláda robila všetko zle. Blanár nepomenoval žiadne konkrétne opatrenie, no ocenil nasadenie Matoviča.

Boj s korupciou je problém všetkých

Programové vyhlásenie je podľa Blanára objemné zámerne, aby ho nebolo možné skontrolovať. Dodal, že je zmesou volebných programov strán. Boj s korupciou je problém všetkých vyspelých štátov.

Má vraj problém s inými opatreniami, ktoré nie sú kryté a že niektoré body sa už porušujú, naráža na voľbu sudkyne Aleny Svetlovskej. Šeliga poznamenal, že diskusie k zvoleniu sudkyne boli do momentu, kým nebola zvolená a platí, že v budúcnosti sa to zmení. K programovému vyhláseniu vlády uviedol, že nebudú pokračovať v boji proti korupcii, ale že konečne začnú.

Body týkajúce sa súdnej rady, predsedu ústavného súdu, generálneho prokurátora a najvyššieho správneho súdu sú podľa Šeligu výstavnou skriňou, nehovoriac o hmotnej zodpovednosti politikov. „To sú všetko kroky, ktoré musí Slovensko urobiť, aby spravodlivosť bola pre všetkých,“ povedal. Dúfa, že šéfa protikorupčného úradu zvolia čoskoro.