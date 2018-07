Cieľom do roku 2020 je dosiahnuť 72-percentnú zamestnanosť, ministerstvo práce prijalo opatrenia

BRATISLAVA 8. júla (WebNoviny.sk) – Slovensko je na dobrej ceste k splneniu národného cieľa stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti dosiahnuť do roku 2020 mieru zamestnanosti ľudí vo veku 20 až 64 rokov na úrovni 72 %. Uvádza sa to v Informácii o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020, o ktorej by mala budúci týždeň v stredu rokovať vláda.

„V roku 2017 bola podľa údajov Eurostatu priemerná úroveň miery zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov v SR na úrovni 71,1 %, pričom intenzita zvyšovania jej úrovne v porovnaní s rokom 2013 bola výraznejšia, ako bol priemer za 28 krajín Európskej únie,“ tvrdí rezort práce a sociálnych vecí v materiáli.

Zníženie dlhodobej nezamestnanosti

Priemerná úroveň zamestnanosti na Slovensku od roku 2013 do roku 2017 stúpla o 6,1 percentuálneho bodu, pričom priemerná úroveň zamestnanosti za všetky štáty únie sa v rovnakom období zvýšila o 3,8 percentuálneho bodu.

V rámci cieľových indikátorov Európa 2020 si Slovensko stanovilo aj cieľ znížiť mieru dlhodobej nezamestnanosti (trvajúcej viac ako 12 mesiacov) do roku 2020 pod 3 %. Hoci problém s úrovňou miery dlhodobej nezamestnanosti naďalej pretrváva, Slovensko podľa ministerstva práce prijalo niekoľko aktívnych a pasívnych opatrení na riešenie nezamestnanosti konkrétnych zraniteľných skupín.

„Tieto opatrenia mali pozitívny vplyv na postupné znižovanie úrovne miery dlhodobej nezamestnanosti, vyjadrenej ako podiel nezamestnaných nad 12 mesiacov na celkovom počte ekonomicky aktívnych obyvateľov,“ uvádza sa v materiáli.

Chcú sa priblížiť k stanovenému cieľu

Ak v roku 2013 podľa údajov Štatistického úradu SR bola miera dlhodobej nezamestnanosti v SR na úrovni 9,4 %, do roku 2017 sa jej priemerná úroveň znížila na 4,8 %. „Na základe očakávaného vývoja na trhu práce do roku 2020 by sa mohla miera dlhodobej nezamestnanosti priblížiť stanovenému cieľu,“ tvrdí ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v máji dosiahla 5,37 % a medzimesačne klesla o 0,05 percentuálneho bodu. Medziročne sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 1,98 percentuálneho bodu, keď v máji minulého roka predstavovala 7,35 %.

Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v máji dosiahol 148 090 osôb. Medzimesačne klesol o 1 521 osôb. Medziročne poklesol stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie o 52 301 osôb.