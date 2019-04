Cieľom v ďalších parlamentných voľbách je poraziť SMER-SD, SNS a extrémizmus, tvrdí Nicholsonová

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) – K prezidentským voľbám sa v sobotnej relácii RTVS vyjadrila aj Lucia Ďuriš Nicholsonová. Poslanec parlamentu za Smer-SD Erik Tomáš si myslí, že strana Smer-SD z volieb prezidenta SR „nevyšla ako posilnená, ale určite ani ako porazená“. Pripomenul, že Smer ako jediná parlamentná strana ponúkla kandidáta, ktorý postúpil do druhého kola volieb.

Aj vďaka tomu, že sa Robert Mistrík vzdal v prospech Zuzany Čaputovej má Slovensko podľa podpredsedníčky parlamentu za SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej „prezidentku, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť“. Rozhodnutie Mistríka vzdať sa v prospech Čaputovej považuje za zodpovedné.

Progresívne Slovensko vnímajú ako ľavicu

Pokles voličských preferencií tak vládnych strán ako aj opozičných a zároveň nárast preferencií nových strán Progresívneho Slovenska a SPOLU – občianska demokracia podľa Nicholsonovej znamená pre SaS to, že sa musí zamyslieť a diskutovať o situácii.

Podľa Nicholsonovej sa SaS so stranou SPOLU hodnotovo a programovo prekrýva. Progresívne Slovensko vnímajú v SaS podľa jej slov na základe vízie, ktorú zverejnili, ako ľavicovú stranu.

„Podľa mňa je chybou Progresívneho Slovenska, že sa nehlási k tomu, že je ľavicová strana, lebo na tom predsa nie je nič zlé. A oni by sa naozaj mali hlavne uchádzať o voličov strany Smer, ktorých podľa mňa bude mať strana Smer stále menej a menej,“ povedala v diskusii RTVS Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Reagovala aj na Kiskovu stranu

Zároveň si myslí, že prichádzajú so slušnou ponukou pre svojich voličov. K avizovanému vzniku strany končiaceho prezidenta SR Andreja Kisku konštatovala, že nikto ešte presne nevie podrobnosti, aký bude jej program.

Ak to bude zdravá konkurencia, tak stranu Sloboda a Solidarita to môže len posunúť. Pokiaľ by však táto strana „lovila v obrovskom rybníku 40-tich percent nerozhodnutých voličov, ktorých doposiaľ žiadna strana neoslovila, bolo by to veľmi dobré“, domnieva sa.

Pretože po roku 2020 by bolo naozaj dobré, ak by z týchto strán, možno aj v koalícii so SaS vzniklo „niečo, čo by bolo veľkou alternatívou pre súčasnú vládnu koalíciu“, dodala.

Hrádza voči extrémizmu úplne zlyhala

Cieľom podľa Nicholsonovej je v nadchádzajúcich parlamentných voľbách poraziť Smer, SNS a extrémizmus. Tvrdí, že „hrádza voči extrémizmu“ úplne zlyhala a zo spoluzodpovednosti viní aj Smer.

Určitú spoluzodpovednosť za nárast podpory pre antisystémové strany nesú podľa Tomáša aj médiá, ich neustála antikampaň voči tradičným stranám.

Mali by sme sa zamyslieť všetci, politici, novinári, tretí sektor, čo môžeme pre podporu demokratických síl urobiť. Za Smer odmieta spoluprácu s extrémistami.