Cíger po prehre Slovákov so Švajčiarmi: Toto je veľký hokej

TRENČÍN 13. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia už okúsila prehru aj v aprílovej príprave na májové majstrovstvá sveta. Po triumfoch v Odense a Aalborgu nad výberom domáceho Dánska zhodne 2:0 zverenci trénera Zdena Cígera vo štvrtok nestačili na hráčov Švajčiarska a podľahli im tesne 1:2.

Ešte v úvode 52. minúty pritom viedli 1:0. Potom však Švajčiarov pustili do dvoch rýchlych prečíslení a Július Hudáček dvakrát inkasoval. “Začiatok zápasu nám vyšiel a mali sme aj ďalšie šance. My sme ich nepremenili a súper v závere duelu áno. Škoda toho. V tretej časti sme mali tri či štyri príležitosti a nedali sme z nich gól. Švajčiari nám z dvoch brejkov strelili dva góly. Zle sme si tam prebrali hráčov. Boli to naše chyby a musíme sa z nich poučiť,“ zhodnotil autor jediného presného zásahu slovenského tímu Andrej Kudrna, ktorý skóroval už v 47. sekunde stretnutia.

Vlastnými chybami Slováci umožnili Švajčiarom otočiť nepriaznivý stav. Mrzí ich to dvojnásobne, pretože brankár Július Hudáček si mohol pripísať už tretie čisté konto za sebou. “Bol to klasický zápas Švajčiarov. My sme hrali vynikajúco celý duel a oni mali dve pekné kombinačné akcie a dali z nich dva góly. Boli veľmi efektívni. My musíme popracovať na koncovke, aby sme strelili viac gólov. Mali sme šance na viac poistiek. Do tretej tretiny sme mali ísť s vyšším náskokom, ale brankár súpera chytal vynikajúco a my sme sa trápili v koncovke,” povedal po stretnutí Július Hudáček, ktorý v aktuálnej sezóne chytal na klubovej úrovni za švédske Örebro.

Kapitán výberu SR Vladimír Dravecký je presvedčený, že odveta v sobotu v Žiline bude podobná štvrtkovému duelu v Trenčíne. “Musíme sa na ten zápas lepšie pripraviť. Verím, že v ňom zvíťazíme. V Trenčíne to bol náročný duel, v ktorom sa jazdilo hore-dole. Mali sme prevahu a škoda dvoch inkasovaných gólov v závere,“ poznamenal Dravecký.

Kormidelníka slovenskej reprezentácie Zdena Cígera síce prehra zamrzela, no vo štvrtkovom zápase proti Švajčiarom nachádzal aj pozitíva. “Toto je veľký hokej. S každým súperom sa musíme vyvarovať chýb. Dnes sme mali dosť šancí, ale dvakrát sme vzadu zaváhali a Švajčiari to potrestali. Ak by sme im odskočili na viacgólový rozdiel, bolo by to lepšie. Snažili sme sa hrať jednoducho, ale prišli chyby. Hokej je v tomto krutý,” povedal Cíger.