Cíger priznal kvalitu Rusov, slovenskou slabinou naďalej ostáva problém v zakončení

KOLÍN NAD RÝNOM 13. mája (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Cíger to má ťažké.

Na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku totiž musí po jednotlivých zápasoch základnej A-skupiny v Kolíne nad Rýnom vysvetľovať nedostatky svojich zverencov na turnaji.

Tým najväčším je zatiaľ koncovka, keď v piatich zápasoch strelili iba deväť gólov, menej ich dosiahli iba Taliani. Táto slabina výberu SR sa už ukazovala aj počas aprílovej prípravy, keď v ôsmich dueloch slovenskí hráči skórovali iba štrnásťkrát. “Je to o kvalite či vyspelosti hráča. Za svetom v tomto zaostávame. To je potrebné riešiť už od mládežníckeho hokeja. Je to dlhodobá činnosť a príprava zvládať tieto situácie,” povedal kouč Cíger.

Nevedeli využiť šance

Menším prekvapením sobotňajšieho popoludnia bolo, že Slováci si v zápase s Rusmi vypracovali pomerne dosť príležitostí. Na gólmana Andreja Vasilevského však nenašli recept ani v jednom prípade a so silným súperom prehrali 0:6. “Vo všetkých herných činnostiach sme boli v porovnaní s Rusmi pozadu. Aj keď sme sa dostávali do nejakých šancí, tak sme ich nevedeli využiť. Najmä v prvej tretine bol viditeľný prílišný rešpekt. Výsledok vyzerá zle, ale chlapci chceli, len sa nevedeli gólovo presadiť,” pokračoval hlavný tréner tímu SR. “Očakávali sme, že Rusi smerom dozadu nebudú stopercentní. Myslel som si, že to využijeme a ukážeme sa v najlepšom svetle. V zakončení však bolo na našich hokejkách cítiť nervozitu,” poznamenal Cíger.

Aj keď slovenské družstvo v sobotu popoludní inkasovalo od ruského až šesťkrát, tréner neuvažoval o výmene brankárov a nechal dochytať Júliusa Hudáčka. “Góly neboli jeho chyba. Chceli sme čo najdlhšie udržať bezgólový stav, ale rýchlo sme inkasovali. Súper mal aj viac šťastia. Nebolo to také, že by nás Rusi celý duel prečísľovali. Naši chalani dokázali ubrániť kopu vecí. Rusi sú však veľmi kvalitný súper,” povedal Cíger.

Dôležité bude zabudnúť

Už v nedeľu popoludní o 16.15 h čaká na jeho zverencov zápas proti Američanom. Tím SR teda bude mať len krátky odpočinok. “V šatni sme si povedali, že najdôležitejšie je teraz zabudnúť na zápas s Rusmi a oddýchnuť si. Ešte nás čakajú dva ťažké zápasy. Myslím si, že proti Američanom sa nám bude hrať lepšie. Videl som ich celý zápas proti Lotyšsku,” dodal hlavný kouč.

Výbery Slovenska a USA spolu doteraz odohrali 23 zápasov. Slováci v nich triumfovali osemkrát, za kratší koniec ťahali dvanásťkrát a v troch prípadoch sa zrodila remíza.