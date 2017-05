Cíger vníma situáciu okolo reprezentácie ako sabotáž, bol to podraz za podrazom

KOLÍN NAD RÝNOM 16. mája (WebNoviny.sk) – Slovensko má účinkovanie na hokejových 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku za sebou. Hráči spod Tatier obsadili na šampionáte štrnáste miesto a len s “odretými ušami” sa im podarilo zachrániť sa v elitnej kategórii MS.

Nastáva čas hodnotení a analýz. Do nich sa tréner Zdeno Cíger, ktorý pri kormidle tímu SR strávil dve sezóny, plánuje pustiť až po návrate domov.

Už priamo v dejisku šampionátu, po utorkovom zápase proti výberu Švédska (2:4), však nemohol nespomenúť isté záležitosti, ktorého ho trápia.

“Veľa vecí bolo zlých. Dva roky, ktoré som zažil na tomto poste, to je katastrofa. Budem to ešte otvárať, mám veľa tém. Chalanom sa ani nečudujem, že na šampionáte hrali tak, ako hrali. Už pred turnajom to bolo odovzdané družstvo. Realita je taká, že v našej lige chalani patria k najlepším, no príchodom na turnaj zisťujú, že všetko je inak. Je dôležité, že si to postupne uvedomujú. Keď im však budeme od začiatku ‘nakladať‘, tak je veľmi ťažké dostať od nich niečo navyše,“ začal svoje hodnotenie kouč Cíger.

Na otázku, či neľutuje, že pred dvoma rokmi prebral reprezentáciu SR, odpovedal: “Nikdy nič neľutujem. Hokej robím odmalička, vyrastal som na štadióne a robím niečo, čo ma teší a mám rád. Mrzí ma, že niektorí ľudia aj vedome človeku znechucujú prácu.“

Jeden rok bojkotujeme, druhý sabotujeme

Už dlhší čas je známe, že súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút, ktorý sa na tento post dostal pred necelým rokom, neráta s pokračovaním Cígera na pozícii tréner reprezentácie a Róberta Švehlu ako generálneho manažéra národného tímu.

“To je na tom najhoršie, že človek niečo také vie, napriek tomu do toho ide. Poviem pravdu, že by som od reprezentácie odišiel aj skôr, ale kvôli chalanom som to nechcel zabaliť. Neteší ma to a neznášam, keď niekto dopredu povie, že s vami nepočíta. To sú smiešne veci. Ja nie som človek, ktorý uteká z boja. Urobil som, čo som mal, vždy to tak robím,“ poznamenal tréner Cíger a pokračoval: “Jeden rok bojkotujeme, druhý rok sabotujeme. A hráči to cítia. Zmenili sme kopu vecí a je neskutočné, čo sme zažili v ostatnom období. Čo sa týka cestovania a ďalších vecí. A človek, keď vie, že tam už nebude, ako sa môže venovať práci? Počuje len kritiku a hľadanie chýb. To je naša mentalita.“

Kým pred rokom mal Zdeno Cíger trampoty so skladaním kádra na MS pre bojkot početnej skupiny hráčov, tentokrát to vnímal trochu inak.

“Teraz to bolo vedomé sabotovanie. To je najväčší problém, ktorý ma hnevá. Neviem, kto to robí. Človek sa postupne dozvedá rôzne veci. Zarazí ma kritika istých ľudí, ktorí si neuvedomujú, čo hovoria. Ja sám beriem plnú zodpovednosť za to, čo sa stalo, ale nebudem brať donekonečna zodpovednosť za to, čo sme zanedbali. Bavme sa o tom otvorene a poďme to zmeniť. Šesť rokov robím s mládežou a kopa ľudí si myslí, že to robím pre peniaze. Istí ľudia sa mali postaviť a verejne povedať, že tu nechcú Cígera so Švehlom. Mohol som ísť robiť niečo iné,“ povzdychol si 47-ročný martinský rodák.

Podraz za podrazom

V dejisku MS 2017 sa objavil na niekoľko dní aj prezident SZĽH Martin Kohút, no kouč Cíger je rád, že ho nestretol.

“Nechcel som sa s ním baviť a je dobré, že nebol pri mne. S takým človekom sa baviť nebudem, je to podraz za podrazom. Počas šampionát sme spolu nevolali, ale písal mi esemesky, no tie ma nepovzbudia, ani mi nepomôžu. Je to falošné a je to nejaká hra, ktorú ja neviem hrať. Nie som politik, ja mám rád hokej a to je všetko. A robím všetko pre to, aby som hokeju pomohol,“ povedal kouč národného tímu SR.

Zdena Cígera viditeľne súčasná situácia veľmi trápi. “Musíme sa o tom baviť otvorene. Kedysi sme sa po každom neúspechu stiahli a uvedomovali si, že je to naša chyba. Niekedy sa však musíme o tom baviť. Beriem plnú zodpovednosť za tento turnaj, bol som pri tom. Ale niektoré veci nemôžu fungovať tak, ako fungujú, nemôžu sa robiť takéto podrazy. Nemôžeme pred svetovým šampionátom šetriť na hokejkách, korčuliach či doplnkovej výžive alebo pitnom režime. Vymeníme piatich ľudí, ktorí pre hokej robili, to sú ťažké veci. Nie každý to v tom strese dokáže zvládnuť. K tomu sa pridá fakt, že mnohí hráči nechceli ísť reprezentovať a nechali tento mladý tím v štichu. Keď idete proti hviezdnym hráčom, ako sú napríklad Švédi, tak klobúk dolu pred chlapcami, že to takto zvládli,“ dodal Cíger.