Čiličov výkon v 2. kole na US Open vzbudil rešpekt, Hurkaczovi uštedril dvoch kanárov

NEW YORK 31. augusta (WebNoviny.sk) – Šampión US Open spred štyroch rokov Marin Čilič podal suverénny výkon, keď zdolal 21-ročného poľského kvalifikanta Poliaka Huberta Hurkacza za 78 minút 6:2, 6:0, 6:0.,

Nastrieľal 13 a v celom stretnutí počas 10 gemov na servise prenechal súperovi len 15 fiftínov, z toho 7 po prvom podaní. Úspešne čelil dvom brejkbalom, sám premenil 8 zo 14. Bilancia 34 víťazných úderov – 12 nevynútených chýb vzbudzuje obdiv aj rešpekt. Najbližšie si zmeria sily s iba 19-ročným Austrálčanom Alexom de Minaurom.

„Bol to jeden z tých dní, keď všetko išlo neuveriteľne hladko. Verím, že to tak bude aj pokračovať,“ uviedol Marin Čilič na webe US Open.