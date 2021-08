Čím chceš byť? Umelec? Pripravujeme knihu rozhovorov o detskej tvorbe umelcov k výstave v Kunsthalle Bratislava

Mnohí z nás majú na chladničkách či nástenkách kresby svojich detí, vnúčat, žiakov, detských kamarátov. V rodinnom archíve by sme možno našli aj vlastnú kresbu z detských čias. „Máte doma odloženú kresbu z detstva?“ – To je otázka, ktorú autorky publikácie Daniela Čarná a Lucia Kotvanová položili 26 umelcom a umelkyniam. Výsledkom je pripravovaná publikácia ich detských prác a rozhovorov o ceste k umeniu. Sú spontánne, hravé, nápadité, vtipné a niektoré poznačené totalitnou ideológiou komunizmu, kedy vznikali. Nechýbajú v nich námety rozprávok a filmov, postavy, zvieratá, kvety, domy, záznamy fantázie či každodenných udalostí. Takých, aké nájdeme na detských kresbách kdekoľvek na svete. Vydanie publikácie môžete podporiť aj vy, a to na portáli www.startlab.sk.

András Cséfalvay (1986): Dinosaurus, okolo 1994 (vek 8 rokov) Majetok autora. Foto: Ema Lančaričová

Sú všetci umelci talentovaní už v detstve?

Mnohí áno, no nie všetci. Cesta k umeniu je u každého iná a jedinečná. Niektorí chceli byť umelcami od detstva, ďalší túžili byť smetiarmi, veterinárkami, zmrzlinárkami, kaderníčkami, paleontológmi či vedcami. Ich tvorivosť sa rozvíjala s podporou dospelých, ale niekedy aj bez nej. Zámerom knižky je ukázať na význam rozvoja tvorivosti v detskom veku, ktorá môže a nemusí naštartovať dráhu budúcich umelcov. Nestratí sa však ani mimo sveta umenia. Pretože každodenná tvorivosť v rôznych podobách má v živote dôležité miesto a podporovať ju sa rozhodne oplatí.

Květa Fulierová (1932): Kresba, 1936 (vek 4 roky) Majetok autorky. Foto: Ema Lančaričová

Komu je knižka určená?

Pri vzniku knižky sme mysleli na tých, ktorí podporujú rozvoj detskej tvorivosti – na rodičov, starých rodičov, pedagógov, historikov umenia, galerijných pedagógov, umelcov, psychológov či sociológov. A samozrejme, je aj pre deti, ktorým viac ako texty prezradí vyše 160 detských kresieb ich rovesníkov, budúcich umelcov. Ak nepatríte do žiadnej z týchto skupín a zaujíma vás, kedy a ako sa rodí povolanie umelca, potom dá knižka pár odpovedí a inšpirácií aj vám. Pri jej čítaní vo vás možno ožijú vlastné spomienky na okamihy tvorivosti, ktoré v detstve zažil každý z nás.

Otis Laubert (1946): Varecha, 1958 – 61 (vek 12 – 15 rokov) Majetok autora. Foto: Ema Lančaričová

Ktorých umelcov v knižke nájdete?

Peter BARÉNYI, Maria BARTUSZOVÁ, András CSÉFALVAY, Ladislav ČARNÝ, Radovan ČEREVKA, Ľubomír ĎURČEK, Pavlína FICHTA-ČIERNA, Květa FULIEROVÁ, Daniel FISCHER, Juraj GÁBOR, Oto HUDEC, Jana KAPELOVÁ, Daniela KRAJČOVÁ, Otis LAUBERT, Zorka LEDNÁROVÁ, Stano MASÁR, Ladislav MEDNYÁNSZKY, Michal MORAVČÍK, Svätopluk MIKYTA, Ilona NÉMETH, Vladimír POPOVIČ, Peter RÓNAI, Veronika RÓNAIOVÁ, Rudolf SIKORA, Viliam SLAMINKA, Emöke VARGOVÁ. Je zaujímavé, že takmer všetci sú aj „učiteľmi tvorivosti“ na základných, stredných aj vysokých umeleckých školách.

Stano Masár (1971): Bez názvu, okolo 1975 – 76 (vek 4 – 5 rokov) Majetok autora. Foto: Ema Lančaričová

Detské práce umelcov z našej knižky si môžete prísť pozrieť aj naživo – nájdete ich na výstave v Kunsthalle LAB na Námestí SNP 12 v centre Bratislavy do 19. septembra 2021.

Vydanie publikácie môžete podporiť aj vy na: www.startlab.sk/projekty/2212-cim-chces-byt-umelec-kniha-o-detskej-tvorbe-umelcov

Ilona Németh (1963): Vesmír očami detí, 1976 (vek 13 rokov) Majetok autora. Foto: Ema Lančaričová

