Cimanovská sa bojí sa, že skončí v pracovnom tábore. Na olympiáde sa nepredstaví a je na bezpečnom mieste

aktualizované 2. augusta 11:03

Trénerský štáb bieloruského atletického tímu sa rozhodol odvolať Kristinu Cimanovskú z hier XXXII. olympiády v japonskom Tokiu. Prostredníctvom oficiálnej stránky o tom informoval Bieloruský olympijský výbor.

Hádka s reprezentačným trénerom

Dvadsaťštyriročná atlétka sa v Tokiu mala predstaviť v behoch na 200 m a v štafete na 4 x 400 m. Ako uviedol národný olympijský výbor, Cimanovskú sa rozhodli stiahnuť z OH na základe odporúčaní lekárov týkajúcich sa jej emocionálneho a psychického stavu.

Pravda však mohla byť úplne iná. Podľa zahraničných médií sa Cimanovská pohádala s reprezentačným trénerom, ktorý ju bez jej vedomia nahlásil do spomenutej štafety na 4 x 400 m, čo sa športovkyni nepáčilo.

V nedeľu preto Cimanovskú deportovali na letisko. Návratu do Bieloruska sa údajne bránila, pretože sa bála, že by ju po príchode do vlasti poslali do pracovného tábora. Cimanovská sa domnieva, že príkaz na jej vylúčenie z bieloruského tímu prišiel od niekoho priamo z Minska.

Nenastúpila na let do Istanbulu

Cimanovská napokon neodletela do Bieloruska. Japonská vláda v pondelok uviedla, že sa nachádza na bezpečnom mieste. Skupina aktivistov informovala, že pre ňu požiada o azyl na rakúskom veľvyslanectve v Tokiu.

Športovkyňa prostredníctvom videa na sociálnych sieťach uviedla, že na ňu predstavitelia bieloruského tímu tlačili a pod nátlakom sa ju snažili dostať z Japonska, preto sa rozhodla obrátiť na Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Na tokijskom medzinárodnom letisku Haneda sa jej podarilo privolať príslušníkov japonskej polície a vďaka nim napokon nenastúpila na let do Istanbulu.

Atlétke medzičasom ponúklo pomoc aj Poľsko. „Ponúkli sme humanitárne vízum Kristine Cimanovskej, ktorej Lukašenkov režim nariadil vrátiť sa z OH naspäť do Minska. Ak by mala záujem, môže slobodne pokračovať v športovej kariére v Poľsku,“ uviedol v nedeľu večer podľa webu sport.pl. predstaviteľ poľského ministerstva zahraničných vecí Marcin Przydacz.