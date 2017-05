Čína chce obnoviť starodávnu Hodvábnu cestu, Slovensko by mohlo byť jej súčasťou

BRATISLAVA 15. mája (WebNoviny.sk) – Čínska republika chce obnoviť starodávnu Hodvábnu cestu a Slovensko by sa mohlo stať jej súčasťou. Ako informovalo Ministerstvo hospodárstva SR (MH), čínsky prezident Si Ťin-pching na samite One Belt One Road avizoval investície vo výške 124 miliárd dolárov.

„Slovensko sa dlhodobo zaujíma o tento veľký investičný zámer. Ide o historickú príležitosť a považuje sa za projekt storočia. Všetko nasvedčuje tomu, že čínska strana a ďalšie významné štáty ako Rusko majú silný záujem novú Hodvábnu cestu rozbehnúť. Hoci podrobnosti ešte nie sú známe, zdá sa, že otázka už stojí len tak, či bude s nami, alebo bez nás,“ uviedol minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý zastupuje Slovensko na spomínanom samite v Pekingu.

Investície do Hodvábnej cesty by sa mali týkať oblasti dopravy a obchodu. Pôjde o vybudovanie moderného námorného a pozemného prepojenie medzi Áziou, Európou a Afrikou. „Slovensko sa zaujíma najmä o investície do železničnej dopravy, vrátane prekladísk,“ dodal Žiga.

Šéf rezortu hospodárstva v Pekingu rokoval tiež s predstaviteľmi spoločnosti Huawei, ktorá pôsobí v oblasti informačných technológií aj Európe, vrátane Slovenska. „Témou boli najmä inovácie, budúcnosť a rozvoj smart technológií, ale aj podpora projektov Smart cities. Spoločnosť Huawei má záujem nadviazať bližšie vzťahy a spoluprácu s predstaviteľmi samosprávy,“ konštatoval Žiga.